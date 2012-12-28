Двое подростков работали на мошенников и забрали у старушек более миллиона рублей

17-летние друзья задержаны полицейскими. Возбуждено уголовное дело.



Лебедянские полицейские задержали двух 17-летних подростков, работавших на мошенников. На них полицейские вышли после обращения пенсионерок 1936, 1938 и 1941 годов рождения.Пожилых женщин обманули по схеме «родственник попал в беду»: им звонили якобы полицейские, сообщали, что родные женщин устроили дорожные аварии, и обещали не давать делу ход, если пенсионерки заплатят. За деньгами приезжали курьеры, им женщины отдали более миллиона рублей.После задержания подростков выяснилось, что работу курьеров они нашли через объявление в социальной сети.— Куратор мошеннической схемы отправлял юношам адреса пенсионерок, просил их забирать деньги и перевести на указанные реквизиты. За работу подросткам полагалось 5% от полученных сумм, — рассказали в областном управлении МВД.Оба подростка стали фигурантами уголовных дел, возбужденных по части 2 и 3 статьи 159 УК РФ «Мошенничество».