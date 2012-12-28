Липчанин собрался поменять зимнюю резину и нарвался на мошенников

Несколько жителей Липецкой области столкнулись с мошенниками при совершении покупок на сайтах объявлений.

29-летний липчанин 1 марта хотел купить комплект шин на сайте объявлений, перевёл продавцу 100 000 рублей, но тот получил деньги и перестал выходить на связь. Покупатель обратился в полицию.Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, сразу несколько жителей Липецкой области столкнулись с мошенниками при совершении покупок на сайтах объявлений. Так, 38-летний мужчина хотел купить газовую плиту и в процессе переговоров продемонстрировал собеседнику экран своего телефона — с его счёта списали 150 000 рублей.30-летний липчанин хотел купить автомобиль из Европы — предложение пригнать авто он также нашёл на сайте объявлений. После того, как мужчина перевёл предоплату в 50 000 рублей, посредник в покупке машины пропал.39-летний липчанин поверил позвонившему ему 29 февраля «сотруднику Центробанка». Взявшись за обеспечение сохранности своих денег на банковском счете, потерпевший лишился 145 000 рублей.32-летняя жительница Липецкого района в конце февраля повелась на предложение заработать. Поверив в рекламу в «Телеграм» об «умных инвестициях», женщина перевела мошенникам 186 000 рублей.А 59-летнего мужчину напугали, что неизвестный от его имени оформил кредит. Мужчина попытался отменить несанкционированную банковскую операцию и перевёл 201 000 рублей. В полицию обратилась дочь потерпевшего.