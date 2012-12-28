Липецкая вечЁрка: квадрокоптер на дереве, назначение в мэрии и что происходит в «Счастливом береге»
Происшествия
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сегодня, 16:24
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Липчанин собрался поменять зимнюю резину и нарвался на мошенников
Несколько жителей Липецкой области столкнулись с мошенниками при совершении покупок на сайтах объявлений.
Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, сразу несколько жителей Липецкой области столкнулись с мошенниками при совершении покупок на сайтах объявлений. Так, 38-летний мужчина хотел купить газовую плиту и в процессе переговоров продемонстрировал собеседнику экран своего телефона — с его счёта списали 150 000 рублей.
30-летний липчанин хотел купить автомобиль из Европы — предложение пригнать авто он также нашёл на сайте объявлений. После того, как мужчина перевёл предоплату в 50 000 рублей, посредник в покупке машины пропал.
39-летний липчанин поверил позвонившему ему 29 февраля «сотруднику Центробанка». Взявшись за обеспечение сохранности своих денег на банковском счете, потерпевший лишился 145 000 рублей.
32-летняя жительница Липецкого района в конце февраля повелась на предложение заработать. Поверив в рекламу в «Телеграм» об «умных инвестициях», женщина перевела мошенникам 186 000 рублей.
А 59-летнего мужчину напугали, что неизвестный от его имени оформил кредит. Мужчина попытался отменить несанкционированную банковскую операцию и перевёл 201 000 рублей. В полицию обратилась дочь потерпевшего.
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