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сегодня, 16:24
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Липчанин собрался поменять зимнюю резину и нарвался на мошенников

Несколько жителей Липецкой области столкнулись с мошенниками при совершении покупок на сайтах объявлений.

29-летний липчанин 1 марта хотел купить комплект шин на сайте объявлений, перевёл продавцу 100 000 рублей, но тот получил деньги и перестал выходить на связь. Покупатель обратился в полицию.

Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, сразу несколько жителей Липецкой области столкнулись с мошенниками при совершении покупок на сайтах объявлений. Так, 38-летний мужчина хотел купить газовую плиту и в процессе переговоров продемонстрировал собеседнику экран своего телефона — с его счёта списали 150 000 рублей.

30-летний липчанин хотел купить автомобиль из Европы — предложение пригнать авто он также нашёл на сайте объявлений. После того, как мужчина перевёл предоплату в 50 000 рублей, посредник в покупке машины пропал.

39-летний липчанин поверил позвонившему ему 29 февраля «сотруднику Центробанка». Взявшись за обеспечение сохранности своих денег на банковском счете, потерпевший лишился 145 000 рублей.

32-летняя жительница Липецкого района в конце февраля повелась на предложение заработать. Поверив в рекламу в «Телеграм» об «умных инвестициях», женщина перевела мошенникам 186 000 рублей.

А 59-летнего мужчину напугали, что неизвестный от его имени оформил кредит. Мужчина попытался отменить несанкционированную банковскую операцию и перевёл 201 000 рублей. В полицию обратилась дочь потерпевшего.
мошенничество
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Комментарии (3)

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Как гость
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Сначала новые
Гость
30 минут назад
Особо умиляет перегон машины из Европы. Наверно через Украину гоняют. :-)
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Бред
47 минут назад
Как можно отдавать деньги, если не видишь товар.
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Знай наших
сегодня, 16:45
Пора публиковать книгу о всех конфузах наивных потерпельцев.
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