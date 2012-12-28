Липецкая вечЁрка: квадрокоптер на дереве, назначение в мэрии и что происходит в «Счастливом береге»
Общество
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39 минут назад
Грязинец задолжал по алиментам на трёх детей более 170 000 рублей
Оставшись без возможности садиться за руль, мужчина оплатил долг.
Как сообщает пресс-служба Управления ФССП России по Липецкой области, только когда судебный пристав вынес постановление об ограничении должника специального права управления автомобилем, мужчина, не желая быть пешеходом, полностью оплатил задолженность по алиментам.
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