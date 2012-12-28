Грязинец задолжал по алиментам на трёх детей более 170 000 рублей

Оставшись без возможности садиться за руль, мужчина оплатил долг.

Грязинец задолжал по алиментам в пользу трёх несовершеннолетних детей более 170 000 рублей. Мужчина был предупреждён приставами о возможном ограничении в пользовании водительскими правами, но продолжал игнорировать требование исполнительного документа.Как сообщает пресс-служба Управления ФССП России по Липецкой области, только когда судебный пристав вынес постановление об ограничении должника специального права управления автомобилем, мужчина, не желая быть пешеходом, полностью оплатил задолженность по алиментам.