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230
30 минут назад
12

В хорошие руки: собак из приюта «Счастливый берег» собираются раздать за год

Волонтер Александра Синюкова рассказала о плане по пристройству нескольких сотен собак и трех десятков кошек.

Одним из руководителей приюта «Счастливый берег», по ее словам, стала 19-летняя волонтер Александра Синюкова. В видео, выложенном во «ВКонтакте», Александра рассказала о разделении приюта на два: для собак и кошек, и о плане по раздаче желающим содержащихся в «Счастливом береге» нескольких сотен животных.


В разговоре с GOROD4 Александра сообщила, что с 13-ти лет работала волонтером в разных приютах. Сейчас она заканчивает обучение по специальности логиста.

— В моих планах раздать тысячу собак за год. Да, раньше такого не было. У меня получится, может, в книгу рекордов Гиннесса занесут, — амбициозно заявила Александра.

Александра уже нашла помещение для больных собак в районе 10-й Шахты. Достигнута и договоренность с ветврачами о лечении животных. Также найдено помещение для кошек — на улице Юношеской.

Эти подразделения Александра называет государствами: государство «Собаки», государство «Кошки» и государство «Отлов». Заявив, что намерена взять субподряд на отлов собак в Липецке.

— Мы не будем заниматься приписками, не будем убивать животных, а будем работать четко по контракту, — заявила Александра. — Главная цель — безопасный от собак город.

Контракт на отлов собак в Липецке сейчас исполняет ИП Фомина. Руководитель ИП Татьяна Фомина заявила GOROD48, что не собирается делиться подрядом, хотя не откажет в помощи амбициозной молодой коллеге, но не сильно верит в то, что все ее планы реализуются.

— Все кончится не начавшись. Это очень тяжело. Ну пусть попробует. Я считаю, что места хватит всем. Чем больше нас (работающих с собаками) тем лучше. Но сначала надо наработать мощности и финансовое подспорье, — сказала Татьяна Фомина.

После ареста в Саратове финансировавшей «Счастливый берег» Ирины Кретовой, делами приюта занята Татьяна Двуреченская (ИП Двуреченская). Она также была осторожна в высказываниях.

— Переговоры ведутся. Пока документы не подписаны, о чем-то говорить преждевременно, — рассказала Татьяна Двуреченская.
приют
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Комментарии (14)

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Как гость
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Сначала новые
гость
6 минут назад
У нее было открыто ИП про продаже кормов, как она там работала с Кретовой, понятно.
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Липчанин
8 минут назад
ИП Двуреченская это мать Кретовой
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Правда
9 минут назад
Почему ситуацию довели до тяжёлой? Ведь есть надзорные органы в компетенции которых находятся эти приюты, почему животные стали заложниками недобросовестных людей?Кто же ответит на эти вопросы и за эти проблемы?
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гость
11 минут назад
Эта синюкова ( Она же Хаскова) про все макли знает!
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гость
12 минут назад
Пусть своим новорожденным займется, амбициозная.
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Лида
6 минут назад
Молодая ,энергия плещет ,пусть занимается,может удастся что-то сделать.
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Лиза
13 минут назад
Пусть у Алексаднры всё получится, удачи ей, и пусть как можно больше животных из приюта попадут в добрые руки к заботливым и любящим хозяевам.
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гость
14 минут назад
Эта девушка ещё та! ПОД ДРУГИМ НИКОМ В ТОМ ЖЕ КОНТАКТЕ ЕЙ 27 ЛЕТ И ФОТО С СОМНИТЕЛЬНОЙ РЕПУТАЦИЕЙ.
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Житель
6 минут назад
Случайно это не дочь Кретовой?
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как-то так
16 минут назад
Куда же их пристраивать? .Кому надо уже себе взяли.Если только по предприятиям охранникам.Раньше бабушки охраняли с собаками.А предприятий сейчас на счет.Тогда надо корм развозить и следить
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Игорь
12 минут назад
На предприятии своих хватает приезжайте отдадим в добрые руки
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Житель
18 минут назад
И снова они будут все бродить по мокрым улицами и пустырях. Горожан терарезировать.
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