Липецкая вечЁрка: квадрокоптер на дереве, назначение в мэрии и что происходит в «Счастливом береге»
Общество
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30 минут назад
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В хорошие руки: собак из приюта «Счастливый берег» собираются раздать за год
Волонтер Александра Синюкова рассказала о плане по пристройству нескольких сотен собак и трех десятков кошек.
В разговоре с GOROD4 Александра сообщила, что с 13-ти лет работала волонтером в разных приютах. Сейчас она заканчивает обучение по специальности логиста.
— В моих планах раздать тысячу собак за год. Да, раньше такого не было. У меня получится, может, в книгу рекордов Гиннесса занесут, — амбициозно заявила Александра.
Александра уже нашла помещение для больных собак в районе 10-й Шахты. Достигнута и договоренность с ветврачами о лечении животных. Также найдено помещение для кошек — на улице Юношеской.
Эти подразделения Александра называет государствами: государство «Собаки», государство «Кошки» и государство «Отлов». Заявив, что намерена взять субподряд на отлов собак в Липецке.
— Мы не будем заниматься приписками, не будем убивать животных, а будем работать четко по контракту, — заявила Александра. — Главная цель — безопасный от собак город.
Контракт на отлов собак в Липецке сейчас исполняет ИП Фомина. Руководитель ИП Татьяна Фомина заявила GOROD48, что не собирается делиться подрядом, хотя не откажет в помощи амбициозной молодой коллеге, но не сильно верит в то, что все ее планы реализуются.
— Все кончится не начавшись. Это очень тяжело. Ну пусть попробует. Я считаю, что места хватит всем. Чем больше нас (работающих с собаками) тем лучше. Но сначала надо наработать мощности и финансовое подспорье, — сказала Татьяна Фомина.
После ареста в Саратове финансировавшей «Счастливый берег» Ирины Кретовой, делами приюта занята Татьяна Двуреченская (ИП Двуреченская). Она также была осторожна в высказываниях.
— Переговоры ведутся. Пока документы не подписаны, о чем-то говорить преждевременно, — рассказала Татьяна Двуреченская.
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