Общество

сегодня, 20:40

Вечер блогера: Олег Королев изливает душу в Твиттер

724
#Твиттер #Королев #олимпиада
Вечер блогера: Олег Королев изливает душу в Твиттер

На этот раз губернатор рассказал дневнику о том, как он относится в решению МОК относительно российской сборной

Сегодня Олег Королев, губернатор Липецкой области, засел за твиты. Он поприветствовал в своем микроблоге решение Путина идти на очередной срок, а затем пригвоздил Международный олимпийский комитет: 




Напомним, накануне МОК отстранил от официального участие в зимних олимпийских играх в Южной Корее сборную России, разрешив российским спортсменам выступать индивидуально под нейтральным, олимпийским флагом. 

Напомним, Олег Королев лично встречал олимпийский огонь зимой 2013 года в Липецке и пронес факел по улицам города.
724
#Твиттер #Королев #олимпиада

Комментарии

Комментирование материала доступно зарегистрированным пользователям. Войти на сайт.

Еще в рубрике

Над заповедником в Липецкой области закрыли небо для полетов авиации
#заповедник #Галичья гора #авиация
Над заповедником в Липецкой области закрыли небо для полетов авиации

сегодня, 21:05

Общество
«Дай Бог с Путиным и продолжим!»
#Путин #выдвижение #выборы
1
«Дай Бог с Путиным и продолжим!»

сегодня, 19:56

Общество
В древнейшем городе региона напишут тест по истории Отечества
#тест #история Отечества
1
В древнейшем городе региона напишут тест по истории Отечества

сегодня, 16:55

Общество
Зарплата научных сотрудников в Липецкой области выросла на 142%!
#зарплата #ученые
15
Зарплата научных сотрудников в Липецкой области выросла на 142%!

сегодня, 16:53

Общество
Старинные зимние русские игры реконструируют на площади Петра в Липецке
#Новый год
4
Старинные зимние русские игры реконструируют на площади Петра в Липецке

сегодня, 15:43

Общество
Чиновники спрашивают липчан о проблемах
#опрос #экономика
35
Чиновники спрашивают липчан о проблемах

сегодня, 15:34

Общество