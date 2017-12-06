Вечер блогера: Олег Королев изливает душу в Твиттер

На этот раз губернатор рассказал дневнику о том, как он относится в решению МОК относительно российской сборной







МОКовские чудаки! Олимпиада без России – дворовые игрушки! Эх…мазохисты… — Олег Королев (@Korolev_O_P) 6 декабря 2017 г.



Напомним, накануне МОК отстранил от официального участие в зимних олимпийских играх в Южной Корее сборную России, разрешив российским спортсменам выступать индивидуально под нейтральным, олимпийским флагом.



Напомним, Олег Королев лично встречал олимпийский огонь зимой 2013 года в Липецке и пронес факел по улицам города.

Сегодня Олег Королев, губернатор Липецкой области, засел за твиты. Он поприветствовал в своем микроблоге решение Путина идти на очередной срок, а затем пригвоздил Международный олимпийский комитет:Напомним, накануне МОК отстранил от официального участие в зимних олимпийских играх в Южной Корее сборную России, разрешив российским спортсменам выступать индивидуально под нейтральным, олимпийским флагом.Напомним, Олег Королев лично встречал олимпийский огонь зимой 2013 года в Липецке и пронес факел по улицам города.