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Вечер блогера: Олег Королев изливает душу в Твиттер
На этот раз губернатор рассказал дневнику о том, как он относится в решению МОК относительно российской сборной
МОКовские чудаки! Олимпиада без России – дворовые игрушки! Эх…мазохисты…— Олег Королев (@Korolev_O_P) 6 декабря 2017 г.
Напомним, накануне МОК отстранил от официального участие в зимних олимпийских играх в Южной Корее сборную России, разрешив российским спортсменам выступать индивидуально под нейтральным, олимпийским флагом.
Напомним, Олег Королев лично встречал олимпийский огонь зимой 2013 года в Липецке и пронес факел по улицам города.
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