Общество

41 минуту назад

«Дай Бог с Путиным и продолжим!»

315
#Путин #выдвижение #выборы
4
«Дай Бог с Путиным и продолжим!»

Губернатор Липецкой области поприветствовал в Твиттере заявление Путина о намерении идти на очередной президентский срок.

Как известно, сегодня в Нижнем Новгороде, на встрече с рабочими автозавода ГАЗ президент России Владимир Путин сообщил, что намерен идти на очередной президентский срок.

Глава Липецкой области отреагировал на это в Твиттере:


315
#Путин #выдвижение #выборы
4

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