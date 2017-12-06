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«Дай Бог с Путиным и продолжим!»
Губернатор Липецкой области поприветствовал в Твиттере заявление Путина о намерении идти на очередной президентский срок.
Глава Липецкой области отреагировал на это в Твиттере:
Все лучшее в Липецкой области начинали при всесторонней поддержке Владимира Владимировича Путина (строительство школ, больниц, детсадов, газификация, развитие малого и среднего бизнеса, сельского хозяйства, ОЭЗ и многое другое). Дай Бог, теперь с ним же и продолжим!— Олег Королев (@Korolev_O_P) 6 декабря 2017 г.
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