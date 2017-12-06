«Дай Бог с Путиным и продолжим!»

Губернатор Липецкой области поприветствовал в Твиттере заявление Путина о намерении идти на очередной президентский срок.

Все лучшее в Липецкой области начинали при всесторонней поддержке Владимира Владимировича Путина (строительство школ, больниц, детсадов, газификация, развитие малого и среднего бизнеса, сельского хозяйства, ОЭЗ и многое другое). Дай Бог, теперь с ним же и продолжим! — Олег Королев (@Korolev_O_P) 6 декабря 2017 г.

Как известно, сегодня в Нижнем Новгороде, на встрече с рабочими автозавода ГАЗ президент России Владимир Путин сообщил, что намерен идти на очередной президентский срок.Глава Липецкой области отреагировал на это в Твиттере: