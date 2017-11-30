Происшествия

38 минут назад

Две тонны семечек сгорели вместе с сушилкой

336
#пожар
Две тонны семечек сгорели вместе с сушилкой

Пожар вспыхнул на территории сельскохозяйственного предприятия.

Вечером 29 ноября в селе Ламское Становлянского района на территории ООО «Заречье»загорелась сушилка для семян подсолнечника.  Как сообщает пресс-служа ГУ МЧС РФ по Липецкой области, пламя тушили четыре отделения пожарных.

В результате возгорания уничтожены две тонны семян, повреждены конструкции сушилки по всей площади. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.
336
#пожар

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