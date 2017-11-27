Общество

28 минут назад

24-летнему инвалиду отказали в работе

2 300
#прокуратура
24-летнему инвалиду отказали в работе

Несмотря на квоту, имеющеюся на предприятии

Прокуратура Советского района Липецка провела проверку по информации  Центра занятости населения о нарушении федерального законодательства о социальной защите инвалидов администрацией ПАО ПК «Лимак».

Закон РФ "О занятости населения в Российской Федерации"  обязывает работодателей ежемесячно представлять органам службы занятости информацию о наличии свободных рабочих мест и вакантных должностей для трудоустройства инвалидов в соответствии с установленной квотой. 

Квота для приема на работу инвалидов установлена Законом Липецкой области от 14.09.2000 №104-ОЗ "О квотировании рабочих мест для лиц, особо нуждающихся в социальной защите" и составляет 3 % к среднесписочной численности работников.

Таким образом,  ПАО ПК «Лимак» обязан предоставить рабочие места  8 инвалидам.

Однако фактически на предприятие трудоустроены только 3 гражданина с ограниченными физическими возможностями.

Пи этом сведения о наличии вакантных мест для трудоустройства инвалидов предоставлялись в службу занятости населения несвоевременно, что снижало эффективность работы этого государственного органа.

Кроме того, Центром занятости было выдано направление для трудоустройства в ПАО ПК «Лимак»  24-летнему инвалиду.  Молодой человек сам обратился в службу занятости, упорно был занят поисками работы, необходимой ему для успешной социализации.

Однако в трудоустройстве уборщиком территории ему было отказано по медицинским показаниям, несмотря на то, что в сведениях о наличии этого вакантного рабчего места работодатель каких-либо требований к состоянию здоровья соискателя не предъявлял. 

Между тем,  Трудовой кодекс РФ запрещает необоснованный отказ в заключении трудового договора, а также  прямое или косвенное ограничение прав при заключении трудового договора, не связанное с деловыми качествами работника.

Допущеные нарушение  прав инвалидов стало основанием для возбуждения в отношении начальника службы управления персоналом акционерного общества  дел об административных правонарушениях  по ч.1 ст.5.42 КоАП РФ (отказ работодателя в приеме на работу инвалида в пределах установленной квоты) и ст.19.7 КоАП РФ (непредставление или несвоевременное представление в государственный орган сведений, представление которых предусмотрено законом и необходимо для осуществления этим органом (должностным лицом) его законной деятельности) , материалы которых направлены для рассмотрения по существу в мировой суд, сообщает прокуратура Липецкой области. 

 

2 300
#прокуратура

Комментарии (2)

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иван

5 минут назад
777 -мед комиссию нужно проходить в часных мед центрах,там вообще пройти легко и просто.медкомиссии в липецке и гугл в помощь
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777

15 минут назад
Я Бессонов Максим 1994 года рождения в 2008 году перенес онкологию в данный момент моя кровь не такая как у здоровых людей но болезнь повержена хотел устроится к матушки на работу там до 30 000 тыс платят пошел проходить комиссию но меня не допустили из-за крови законно ли это? и да свои деньги за комиссию вернул с большим скандалом.
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