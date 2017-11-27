24-летнему инвалиду отказали в работе

Несмотря на квоту, имеющеюся на предприятии

Прокуратура Советского района Липецка провела проверку по информации Центра занятости населения о нарушении федерального законодательства о социальной защите инвалидов администрацией ПАО ПК «Лимак».

Закон РФ "О занятости населения в Российской Федерации" обязывает работодателей ежемесячно представлять органам службы занятости информацию о наличии свободных рабочих мест и вакантных должностей для трудоустройства инвалидов в соответствии с установленной квотой.

Квота для приема на работу инвалидов установлена Законом Липецкой области от 14.09.2000 №104-ОЗ "О квотировании рабочих мест для лиц, особо нуждающихся в социальной защите" и составляет 3 % к среднесписочной численности работников.

Таким образом, ПАО ПК «Лимак» обязан предоставить рабочие места 8 инвалидам.

Однако фактически на предприятие трудоустроены только 3 гражданина с ограниченными физическими возможностями.

Пи этом сведения о наличии вакантных мест для трудоустройства инвалидов предоставлялись в службу занятости населения несвоевременно, что снижало эффективность работы этого государственного органа.

Кроме того, Центром занятости было выдано направление для трудоустройства в ПАО ПК «Лимак» 24-летнему инвалиду. Молодой человек сам обратился в службу занятости, упорно был занят поисками работы, необходимой ему для успешной социализации.

Однако в трудоустройстве уборщиком территории ему было отказано по медицинским показаниям, несмотря на то, что в сведениях о наличии этого вакантного рабчего места работодатель каких-либо требований к состоянию здоровья соискателя не предъявлял.

Между тем, Трудовой кодекс РФ запрещает необоснованный отказ в заключении трудового договора, а также прямое или косвенное ограничение прав при заключении трудового договора, не связанное с деловыми качествами работника.

Допущеные нарушение прав инвалидов стало основанием для возбуждения в отношении начальника службы управления персоналом акционерного общества дел об административных правонарушениях по ч.1 ст.5.42 КоАП РФ (отказ работодателя в приеме на работу инвалида в пределах установленной квоты) и ст.19.7 КоАП РФ (непредставление или несвоевременное представление в государственный орган сведений, представление которых предусмотрено законом и необходимо для осуществления этим органом (должностным лицом) его законной деятельности) , материалы которых направлены для рассмотрения по существу в мировой суд, сообщает прокуратура Липецкой области.