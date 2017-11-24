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12 минут назад

Актер Владимир Зеленский жестко раскритиковал СБУ из-за запрета сериала «Сваты»‍

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#Зеленский #сериал Сваты #запрет #Украина #СБУ
Актер Владимир Зеленский жестко раскритиковал СБУ из-за запрета сериала «Сваты»‍

Зеленский является одним из авторов сериала. 22 ноября СБУ запретила на три года въезд в страну российскому актеру Федору Добронравову из-за посещения им Крыма. Позднее украинское Госкино не исключило, что в связи с этим может отозвать прокатное удостоверение сериала.

Популярный на Украине шоумен, участник студии "Квартал-95" Владимир Зеленский в ироничной манере раскритиковал планы украинской Службы безопасности отозвать прокатное удостоверение у телесериала "Сваты". Зеленский является одним из авторов сериала.

Отметим, что 22 ноября СБУ запретила на три года въезд в страну российскому актеру Федору Добронравову из-за посещения им Крыма. Позднее украинское Госкино не исключило, что в связи с этим может отозвать прокатное удостоверение сериала.

"Если сейчас задача Службы безопасности Украины и всех наших комитетов… просто забрать этот сериал от людей, вы тогда напрямую так и скажите, а не придумывайте различные там поводы",- заявил Зеленский в видеообращении, опубликованном на его странице в Facebook.

Актер отметил, что сериал "Сваты", над которым на протяжении многих лет работало множество людей "любят и смотрят миллионы".

"Если кому-то не нравится слово "сваты", вам ближе слово "кумы", это я тоже могу понять, так вы сначала поборите свое кумовство, а потом будете бороться с нашими "Сватами". Вы боретесь с тем, что объединяет миллионы телезрителей все эти долгие годы",- подчеркнул Зеленский.

Он добавил, что СБУ следует заниматься не запретом показа телесериалов, а непосредственно своей главной задачей - обеспечивать безопасность страны, "чтобы на улицы можно было свободно выйти", - пишет "Российская газета".
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#Зеленский #сериал Сваты #запрет #Украина #СБУ

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