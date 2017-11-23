Общество

43 минуты назад

Липецкий мясокомбинат признан банкротом

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#Липецккомплекс #банкротство
Липецкий мясокомбинат признан банкротом

На предприятии открыто конкурсное производство.

Арбитражный суд Липецкой области признал банкротом ПАО «Липецккомплекс». Теперь по решению суда в предприятии открыто конкурсное производство. Оно будет длиться шесть месяцев. На этот срок управление предприятием перейдет к арбитражному управляющему.

Заметим, что до этого предприятие «Липецккомплекс» пытались банкротить уже трижды. Последняя и успешная попытка была предпринята в начале 2015 года ООО "Омтей продукт". На момент первого собрания кредиторов долги мясного комбината составляли почти 220 млн рублей. Сейчас финансовые претензии к предприятию имеют 13 организаций, в их числе энергетики и коммунальщики. Через год со старта процедуры банкротства кредиторы уже указывали долг в 569 023 000 рублей. При этом, как следует из отчета собрания кредиторов, активы «Липецккомплекса» на конец 2016 года составляли 684 331 930 рублей. Предприятие планировало расплатиться с долгами до 2020 года, на сложившаяся ситуация все же привела к банкротству.

Как указано в годовой бухгалтерской отчетности за 2015 год, основным видом деятельности мясокомбината стала оптовая торговля, в том числе — энергоресурсами. Выручка в 2015 году составила 90,2 млн рублей, половина из этой суммы — продажа теплоэнергии. Прибыль в отчетном периоде не превысила 30 млн рублей. Но расходы превысили доходы, и в 2015 году «Липецккомплекс» сработал в убыток на 9,6 млн рублей.

ПАО «Липецккомплекс» ведет свою историю с 1925 года. В результате приватизации Липецкого мясокомбината в 1992 году было открыто ОАО «Липецккомплекс», ныне поменявшее свою форму на ПАО. Основным видом деятельности организации является производство соленого, вареного, запеченного, копченого, вяленого и прочего мяса.
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#Липецккомплекс #банкротство

Комментарии (8)

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Фотка не аппетитная

8 минут назад
бррр
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Оголтелым

12 минут назад
Причем здесь Королев и выборы? Это частная организация, обанкротили, значит это устраивает собственников.
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дуралеву

15 минут назад
это абама виноват
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тербунатор

20 минут назад
это Навальный, подлец, виноват, его пятая колонна!
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КОРОЛЕВ

24 минуты назад
Работает на америкосов.Скоро все развалит.Вперед едресня.
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быдло

30 минут назад
зато по новостям только на украине и в америке все плохо, а у нас рай
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Гость

31 минуту назад
да хватит , при чем тут это ?С колбаса была вкусная ...печаль и грусть
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саша

34 минуты назад
вот что значит фальсификация выборов и лицемерие на всех уровнях,, власти,,
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