Липецкий мясокомбинат признан банкротом

На предприятии открыто конкурсное производство.

Арбитражный суд Липецкой области признал банкротом ПАО «Липецккомплекс». Теперь по решению суда в предприятии открыто конкурсное производство. Оно будет длиться шесть месяцев. На этот срок управление предприятием перейдет к арбитражному управляющему.



Заметим, что до этого предприятие «Липецккомплекс» пытались банкротить уже трижды. Последняя и успешная попытка была предпринята в начале 2015 года ООО "Омтей продукт". На момент первого собрания кредиторов долги мясного комбината составляли почти 220 млн рублей. Сейчас финансовые претензии к предприятию имеют 13 организаций, в их числе энергетики и коммунальщики. Через год со старта процедуры банкротства кредиторы уже указывали долг в 569 023 000 рублей. При этом, как следует из отчета собрания кредиторов, активы «Липецккомплекса» на конец 2016 года составляли 684 331 930 рублей. Предприятие планировало расплатиться с долгами до 2020 года, на сложившаяся ситуация все же привела к банкротству.



Как указано в годовой бухгалтерской отчетности за 2015 год, основным видом деятельности мясокомбината стала оптовая торговля, в том числе — энергоресурсами. Выручка в 2015 году составила 90,2 млн рублей, половина из этой суммы — продажа теплоэнергии. Прибыль в отчетном периоде не превысила 30 млн рублей. Но расходы превысили доходы, и в 2015 году «Липецккомплекс» сработал в убыток на 9,6 млн рублей.



ПАО «Липецккомплекс» ведет свою историю с 1925 года. В результате приватизации Липецкого мясокомбината в 1992 году было открыто ОАО «Липецккомплекс», ныне поменявшее свою форму на ПАО. Основным видом деятельности организации является производство соленого, вареного, запеченного, копченого, вяленого и прочего мяса.