Липецкая область - самый духовно богатый регион России

Регион занял 1 место тематического рейтинга.

Липецкая область попала в топ-10 регионов России с особой духовной активностью. Липчане заняли первое место. Об этом на своей странице в социальной сети сообщает заместитель председателя Правительства Пензенской области Олег Ягов.







Липецкая область отмечена сразу по ряду пунктов. Так, в у нас действуют 6 вузов, в том числе один муниципальный, два негосударственных и 10 филиалов вузов. В Данкове расположен единственный в Липецкой области планетарий. В Ельце расположены многочисленные памятники церковной и светской архитектуры, в том числе Вознесенский собор. С Ельцом тесно связана жизнь И. А. Бунина, М. М. Пришвина, Т. Н. Хренникова, Н. Н. Жукова и других. В Задонске также имеются значительные памятники церковной архитектуры и истории, в том числе три действующих монастыря.



Регионы с наиболее активной духовной жизнь были названы на международном культурном форуме в Санкт-Петербурге. Рейтинг духовного развития российских регионов ежегодно составляется Министерством культуры РФ.