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Липецкая область - самый духовно богатый регион России

7 234
#рейтинг #культура
Липецкая область - самый духовно богатый регион России

Регион занял 1 место тематического рейтинга.

Липецкая область попала в топ-10 регионов России с особой духовной активностью. Липчане заняли первое место. Об этом на своей странице в социальной сети сообщает заместитель председателя Правительства Пензенской области Олег Ягов.

   

Липецкая область отмечена сразу по ряду пунктов. Так, в у нас действуют 6 вузов, в том числе один муниципальный, два негосударственных и 10 филиалов вузов. В Данкове расположен единственный в Липецкой области планетарий. В Ельце расположены многочисленные памятники церковной и светской архитектуры, в том числе Вознесенский собор. С Ельцом тесно связана жизнь И. А. Бунина, М. М. Пришвина, Т. Н. Хренникова, Н. Н. Жукова и других. В Задонске также имеются значительные памятники церковной архитектуры и истории, в том числе три действующих монастыря.

Регионы с наиболее активной духовной жизнь были названы на международном культурном форуме в Санкт-Петербурге. Рейтинг духовного развития российских регионов ежегодно составляется Министерством культуры РФ.
7 234
#рейтинг #культура

Комментарии (7)

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с особой духовной активностью

29 минут назад
восточный мордор , о куда тут особая духовитость ?
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Елена К

35 минут назад
Если учесть, что нашим управлением культуры руководит шеф-повар кабака, то происхождение духовитости местной культуры объяснимо...
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Сонный пожарник

43 минуты назад
кто нас будет спасать от никотиновой зависимости
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Правду!

46 минут назад
Везде мат на улицах, алкаши,нарики, везде мат , дети уже с 3 класса матеряться хлеще чем родители,а вы говорите о какой то культуре
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Что за бред?

49 минут назад
Что за дичь несут !? Выйдите на улицу, поездийте в маршрутках , да у нас быдло люди и быдло город !
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Другой просто богатый регион России

49 минут назад
Счастливые вы.
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липецкий дух

51 минуту назад
всем известен
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