В России

35 минут назад

В Пензе неизвестный похитил годовалого ребенка из жилого дома

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#Похищение ребенка #Пенза
В Пензе неизвестный похитил годовалого ребенка из жилого дома

Годовалую малышку похитили прямо из рук бабушки.

В Пензе расследуют дело о похищении годовалой девочки. Следователи подозревают, что к похищению может быть причастна мать ребенка, - сообщается на сайте СК РФ.

Девочку похитили 21 ноября из дома по Красноярской улице, где она жила с отцом и бабушкой. Утром неизвестный мужчина постучался в дом под предлогом передать телеграмму. Бабушка открыла ему дверь, внучку она держала на руках. Мужчина брызнул ей в лицо газом из баллончика и отобрал ребенка.

В это время рядом с домом находилась мать девочки. Вместе с мужчиной и ребенком они сели в машину и уехали. Следователи подозревают, что мужчиной мог быть нынешний супруг матери, с которым она проживает на Ладожской улице.

Где девочка находится, пока неизвестно. В момент похищения на ней была только розовая майка с рисунком клубники.

Следователи возбудили уголовное дело. Они просят всех, кто что-либо знает о местонахождении ребенка, сообщить об этом в правоохранительные органы. Владельцам квартир, сдающим жилье, рекомендуется обращать внимание на семейные пары с маленькими детьми.
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#Похищение ребенка #Пенза

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