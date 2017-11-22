54 минуты назад
Кремль отказался комментировать ситуацию в Луганске
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле следят за ситуацией в самопровозглашенной Луганской Народной Республике. По его словам, "есть понимание" о том, какие силы действуют в ЛНР, однако давать комментарии не будут.
"Понимание есть, но я не буду сейчас давать комментарии, потому что не обладаю детальной информацией, - сказал журналистам представитель Кремля. - Было бы неправильно давать какие-то поверхностные оценки, поэтому я воздержусь".
"По мере прояснения и получения этой информации я обязательно ей с вами поделюсь", - сказал Песков, отвечая на вопрос, есть ли в Кремле происходящего в Луганске.
На вопрос, следит ли Кремль за ситуацией, пресс-секретарь президента ответил: "Безусловно", - пишет "Российская газета".
А на вопрос украинского журналиста, могли бы в Кремле поддержать объединение ЛНР и ДНР, сказал, что "это скорее вопрос этих республик". "Но опять же я не буду ничего комментировать", - заключил он.