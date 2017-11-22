В России

54 минуты назад

Кремль отказался комментировать ситуацию в Луганске

105
#Кремль #Песков #Луганск
Кремль отказался комментировать ситуацию в Луганске

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле следят за ситуацией в самопровозглашенной Луганской Народной Республике. По его словам, "есть понимание" о том, какие силы действуют в ЛНР, однако давать комментарии не будут.

В Кремле есть понимание того, что происходит в Луганске, но пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пока отказывается от комментариев.

"Понимание есть, но я не буду сейчас давать комментарии, потому что не обладаю детальной информацией, - сказал журналистам представитель Кремля. - Было бы неправильно давать какие-то поверхностные оценки, поэтому я воздержусь".

"По мере прояснения и получения этой информации я обязательно ей с вами поделюсь", - сказал Песков, отвечая на вопрос, есть ли в Кремле происходящего в Луганске.

На вопрос, следит ли Кремль за ситуацией, пресс-секретарь президента ответил: "Безусловно", - пишет "Российская газета".

А на вопрос украинского журналиста, могли бы в Кремле поддержать объединение ЛНР и ДНР, сказал, что "это скорее вопрос этих республик". "Но опять же я не буду ничего комментировать", - заключил он.
105
#Кремль #Песков #Луганск

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

По делу о хищении 756 млн рублей арестован президент Роспромбанка
#хищение #банк #арест
По делу о хищении 756 млн рублей арестован президент Роспромбанка

15 минут назад

В России
В России установлен курортный сбор
#туризм #курортный сбор
1
В России установлен курортный сбор

24 минуты назад

В России
В Пензе неизвестный похитил годовалого ребенка из жилого дома
#Похищение ребенка #Пенза
В Пензе неизвестный похитил годовалого ребенка из жилого дома

34 минуты назад

В России
В Смоленске врачи хладнокровно игнорировали умирающего пациента
В Смоленске врачи хладнокровно игнорировали умирающего пациента

57 минут назад

В России
Предпринимателям вернут ошибочно перечисленные страховые взносы
#страховые выплаты
Предпринимателям вернут ошибочно перечисленные страховые взносы

сегодня, 13:59

В России
В Кремле пообещали приложить все усилия для защиты Керимова
#Керимов #Кремль #арест
В Кремле пообещали приложить все усилия для защиты Керимова

сегодня, 12:45

В России