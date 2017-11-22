Кремль отказался комментировать ситуацию в Луганске

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле следят за ситуацией в самопровозглашенной Луганской Народной Республике. По его словам, "есть понимание" о том, какие силы действуют в ЛНР, однако давать комментарии не будут.





"Понимание есть, но я не буду сейчас давать комментарии, потому что не обладаю детальной информацией, - сказал журналистам представитель Кремля. - Было бы неправильно давать какие-то поверхностные оценки, поэтому я воздержусь".



"По мере прояснения и получения этой информации я обязательно ей с вами поделюсь", - сказал Песков, отвечая на вопрос, есть ли в Кремле происходящего в Луганске.



На вопрос, следит ли Кремль за ситуацией, пресс-секретарь президента ответил: "Безусловно", - пишет



А на вопрос украинского журналиста, могли бы в Кремле поддержать объединение ЛНР и ДНР, сказал, что "это скорее вопрос этих республик". "Но опять же я не буду ничего комментировать", - заключил он.

В Кремле есть понимание того, что происходит в Луганске, но пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пока отказывается от комментариев."Понимание есть, но я не буду сейчас давать комментарии, потому что не обладаю детальной информацией, - сказал журналистам представитель Кремля. - Было бы неправильно давать какие-то поверхностные оценки, поэтому я воздержусь"."По мере прояснения и получения этой информации я обязательно ей с вами поделюсь", - сказал Песков, отвечая на вопрос, есть ли в Кремле происходящего в Луганске.На вопрос, следит ли Кремль за ситуацией, пресс-секретарь президента ответил: "Безусловно", - пишет "Российская газета" А на вопрос украинского журналиста, могли бы в Кремле поддержать объединение ЛНР и ДНР, сказал, что "это скорее вопрос этих республик". "Но опять же я не буду ничего комментировать", - заключил он.