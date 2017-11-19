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В Липецке почтили память летчика-полярника Михаила Водопьянова

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#Водопьянов
В Липецке почтили память летчика-полярника Михаила Водопьянова

К памятнику пришли Герой Советского Союза и Герой России

Сегодня, в день рождения летчика-полярника, героя Великой Отечественной, Михаила Водопьянова, к памятнику, установленному на улице его имени, пришли представители "Ассоциации Героев". Цветы к памятнику возложили Герой Советского Союза Юрий Чурилов и Герой России Олег Сторожук.

Водопьянов Михаил Васильевич, родился в селе Студенки, ныне часть Липецка, в семье крестьянина 19 ноября 1899 года. В феврале 1918 добровольно вступил в Красную Армию, служил шофёром-мотористом, затем бортмехаником и пилотом в авиации. После Гражданской войны летал на самолётах по трассам Москва — Иркутск, Москва — Ленинград, первым открыл воздушную линию на остров Сахалин. В 1929 году окончил военно-авиационную школу лётчиков.

Зимой 1933-го года в испытательном перелёте из Москвы до Петропавловска-Камчатского его самолёт разбился на озере Байкал. Бортмеханик погиб, а Михаил Водопьянов получил сотрясение мозга и множественные переломы (только на голову ему наложили 36 швов).

В 1934 году вместе с другими шестью летчиками спас 102 человека с затонувшего парохода «Челюскин» в Чукотском море и стал одним из первых в стране Героев Советского Союза в числе шестерки спасателей челюскинцев.

Посадил впервые в мире самолет на Северный полюс в 1937 году, доставив туда исследовательскую группу И.Д. Папанина, работавшую затем на дрейфующей станции.

Одним из первых летал бомбить Берлин в начале августа 1941 года. Во время Великой Отечественной войны командовал авиадивизией.

В мирное, послевоенное время, Михаил Водопьянов стал писателем, издав немалое количество книг. Он написал роман «Киреевы», из-под его пера вышли много повестей, рассказов, автобиографическая книга «Полярный лётчик», книга «Валерий Чкалов».

Михаил Водопьянов награждён 4 орденами Ленина, 4 орденами Красного Знамени, орденом Отечественной войны 1-й степени и медалями. Его имя носит школа №9 г. Липецка.

 

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#Водопьянов

Комментарии (2)

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Екатерина

сегодня, 14:06
что то властей города и области не видно.
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Максим

сегодня, 13:29
Поражает география полётов, работал на территории половины земли и это почти сто лет назад.
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