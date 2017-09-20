В Липецкой области продолжается «бабье лето»

В ближайшие трое суток наш регион будет находиться в области повышенного атмосферного давления, осадков не прогнозируется. Среднесуточные температуры воздуха составят 12-15 градусов тепла, что на 2-4 градуса выше климатической нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 21 сентября в Липецкой области переменная облачность, без осадков. Ветер восточный, 7-12 м/сек., местами порывы до 17 м/сек. Температура ночью 7-12 градусов тепла, днем столбик ртутного термометра поднимется до 20-25 градусов.

В Липецке переменная облачность, без осадков. Температура ночью 7-9 градусов тепла, днем 21-23 тепла.

День 21 сентября стал самым теплым в Липецке в 1937 году, тогда в городе было +29. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1977 году – 4 градуса мороза.