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В Липецкой области продолжается «бабье лето»

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#бабье лето
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В Липецкой области продолжается «бабье лето»

В ближайшие трое суток наш регион будет находиться в области повышенного атмосферного давления, осадков не прогнозируется. Среднесуточные температуры воздуха составят 12-15 градусов тепла, что на 2-4 градуса выше климатической нормы. 

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 21 сентября в Липецкой области переменная облачность, без осадков. Ветер восточный, 7-12 м/сек., местами порывы до 17 м/сек. Температура ночью 7-12 градусов тепла, днем столбик ртутного термометра поднимется до 20-25 градусов. 

В Липецке переменная облачность, без осадков. Температура ночью 7-9 градусов тепла, днем 21-23 тепла. 

День 21 сентября стал самым теплым в Липецке в 1937 году, тогда в городе было +29. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1977 году – 4 градуса мороза.

 

362
#бабье лето
1

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