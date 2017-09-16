Происшествия

49 минут назад

Семья погибла в ДТП под Липецком

12 1867
#авария #ДТП
Семья погибла в ДТП под Липецком

Страшная авария произошла сегодня утром на трассе Липецк-Елец.

16 сентября около 05:23 на 25 километре трассы Липецк-Елец возле села Частая Дубрава Липецкого района столкнулись автомобили «Лада Калина» и «Мазда».

Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области, в лобовом столкновении погибли находившиеся в «Ладе Калина» женщина, мужчина и их двухлетний ребенок. Малыша не уберегло даже детское кресло. Водитель и двое пассажиров «Мазды» доставлены в ГУЗ БСМП № 1 Липецка.

На месте аварии работают спасатели - они извлекают из искореженной «Калины» тела погибших, и следственная группа областного управления полиции.

 

12 1867
#авария #ДТП

Комментарии (12)

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катя

1 минуту назад
https://news.yandex.ru/yandsearch?lr=9&cl4url=http%3A%2F%2Fwww. * .ru%2Fnews%2Fview%2F89928-Chislo_postradavshih.html&lang=ru&rubric=Lipetsk&from=region как хоть уменьшилось количество аварий? Прямо в новостной ленте написано " количество аварий снизилось " и через новость "Семья погибла в дтп". каждый день пишут, что столкнулись. То одного сбили, то другого? И частенько с летальным исходом все случаи. Откуда хоть они насчитывают, как /зп что ли?С каждым годом все хуже и хуже. Пусть земля будет пухом погибшим. Наверно они попадут в лучший мир.
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ВЕРНИТЕ СССР!!!

1 минуту назад
Очевидец, если мозгов нет ни ГИБДД, ни правительство, ни Гэ, ни О, ни прочие Думы не не помогут. А сегодня ни у кого мозгов нет. Все живут амбициями, деньгами и девизом: без лоха жизнь плоха. Так что Очевидец катись ты дальше, но аккуратней... Одно слово ДЕРЬМОкратия! Жаль что нормальные люди из-за дураков гибнут.....
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Давно пора

1 минуту назад
Разогнать эту банду к чертовой матери.
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Как вы выражаетесь

3 минуты назад
Гайцы в любом случае не помогут. Они еще ни кому не помогли. Да и разгонят их скоро. И поверьте обстановка на дорогах не * .
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Зорик

11 минут назад
Проезжал сегодня в семь утра. Видел. Жуткая авария. Пусть земля им будет пухом.
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Перец

14 минут назад
Стопудов мрази на мазде летели по встречке№!
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Каждому водителю по гайцу?

14 минут назад
Очевидец, Если отсутствуют мозги, никакой гаец не поможет. Достаточно 2-х правил. 1 Пропусти дурака, 2. Не гони 100, а живи 100. В стране дураков все наоборот. Правила придуманы для кого- то, но не для меня. Берегите себя и своих близких!
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)))

15 минут назад
хех
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Гаец

17 минут назад
Очевидец, если в башне поеб*нь то гайцы не помогут
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очень жалко

19 минут назад
за что так кроху
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