Происшествия
49 минут назад
Семья погибла в ДТП под Липецком
Страшная авария произошла сегодня утром на трассе Липецк-Елец.
16 сентября около 05:23 на 25 километре трассы Липецк-Елец возле села Частая Дубрава Липецкого района столкнулись автомобили «Лада Калина» и «Мазда».
Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области, в лобовом столкновении погибли находившиеся в «Ладе Калина» женщина, мужчина и их двухлетний ребенок. Малыша не уберегло даже детское кресло. Водитель и двое пассажиров «Мазды» доставлены в ГУЗ БСМП № 1 Липецка.
На месте аварии работают спасатели - они извлекают из искореженной «Калины» тела погибших, и следственная группа областного управления полиции.
Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области, в лобовом столкновении погибли находившиеся в «Ладе Калина» женщина, мужчина и их двухлетний ребенок. Малыша не уберегло даже детское кресло. Водитель и двое пассажиров «Мазды» доставлены в ГУЗ БСМП № 1 Липецка.
На месте аварии работают спасатели - они извлекают из искореженной «Калины» тела погибших, и следственная группа областного управления полиции.
катя
ВЕРНИТЕ СССР!!!
Давно пора
Как вы выражаетесь
Зорик
Перец
Каждому водителю по гайцу?
)))
Гаец
очень жалко