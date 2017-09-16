Семья погибла в ДТП под Липецком

Страшная авария произошла сегодня утром на трассе Липецк-Елец.

16 сентября около 05:23 на 25 километре трассы Липецк-Елец возле села Частая Дубрава Липецкого района столкнулись автомобили «Лада Калина» и «Мазда».Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области, в лобовом столкновении погибли находившиеся в «Ладе Калина» женщина, мужчина и их двухлетний ребенок. Малыша не уберегло даже детское кресло. Водитель и двое пассажиров «Мазды» доставлены в ГУЗ БСМП № 1 Липецка.На месте аварии работают спасатели - они извлекают из искореженной «Калины» тела погибших, и следственная группа областного управления полиции.