«Земскую медицину» покажут на выставке

На выставке представлены хирургические инструменты начала XX века, упаковки от лекарств из земской аптеки.

В Лебедянском краеведческом музее им. П.Н. Черменского 20 июля открывается выставка «Земская медицина Лебедянского уезда».

Как сообщает пресс-служба управления культуры и туризма Липецкой области, посетители познакомятся с историей лебедянского здравоохранения, которая, судя по документам, началась в первой четверти XIX века. На выставке можно увидеть открытку начала XX века с изображением здания земской больницы в Лебедяни, в котором сегодня располагается районная больница. Здесь же фотографии известных врачей - С.Н. Игумнова, Д.Н. Леонова, Н.А. Аронова, которые стояли на страже здоровья лебедянцев, боролись с многочисленными эпидемиями и принимали активное участие в общественной жизни города и уезда.

На выставке также представлены хирургические инструменты начала XX века, нагрудный знак врача, упаковки от лекарств из земской аптеки, поилка, шприц, термометр и другие медицинские инструменты и оборудование.

Из представленных на выставке материалов прессы и книг посетитель сможет узнать о том, как успешно развивалась земская медицина в Лебедянском уезде, особенно в начале XX века.

Выставка продлится до 20 августа.