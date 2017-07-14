Культура

сегодня, 13:06

«Земскую медицину» покажут на выставке

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#музей #выставка
«Земскую медицину» покажут на выставке

На выставке представлены хирургические инструменты начала XX века, упаковки от лекарств из земской аптеки.

В Лебедянском краеведческом музее им. П.Н. Черменского 20 июля открывается выставка «Земская медицина Лебедянского уезда». 

Как сообщает пресс-служба управления культуры и туризма Липецкой области, посетители познакомятся с историей лебедянского здравоохранения, которая, судя по документам, началась в первой четверти XIX века. На выставке можно увидеть открытку начала XX века с изображением здания земской больницы в Лебедяни, в котором сегодня располагается районная больница. Здесь же фотографии известных врачей - С.Н. Игумнова, Д.Н. Леонова, Н.А. Аронова, которые стояли на страже здоровья лебедянцев, боролись с многочисленными эпидемиями и принимали активное участие в общественной жизни города и уезда. 

На выставке также представлены хирургические инструменты начала XX века, нагрудный знак врача, упаковки от лекарств из земской аптеки, поилка, шприц, термометр и другие медицинские инструменты и оборудование.

Из представленных на выставке материалов прессы и книг посетитель сможет узнать о том, как успешно развивалась земская медицина в Лебедянском уезде, особенно в начале XX века.

Выставка продлится до 20 августа.

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#музей #выставка

Комментарии (2)

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МИла

47 минут назад
Здpавствyйтe ! cкажuтe пoжалуйстa, еcлu я Вaм сkажу чтo я зapабaтывaю пo 10.000 pублей в дeнь нuчего не дeлaя Вы мне повepите? Думaю kак u всe ckaжитe нет таkого нe бывает, это pазвoд! Вce так говорят пoка cамu не увидят свouми глазамu! ================================================== Вот cмотpитe сами мое вuдeo: http://ebmp.ru/cey ================================================== cчaстья, уcпeхов Вaм и Вашuм Блuзким!!!
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)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

52 минуты назад
Ну, хоть земскую пусть покажут! Другой - то нет! Всё порушили!
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