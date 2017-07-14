Культура

сегодня, 12:33

По Липецку уже гуляют в костюмах XVIII века

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#День города #Липецкое городище
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По Липецку уже гуляют в костюмах XVIII века

В Нижнем парке развернулось «Липецкое городище».

В 15:00 в Липецке стартует масштабный фестиваль, приуроченный ко Дню города. На «Липецком городище-2017» встретятся сразу три эпохи – славянское средневековье, петровские времена и курортное прошлое Липецка.  

Сегодня — первый фестивальный день. Уже сейчас в Нижнем парке гуляют люди в костюмах 18 века.

— Мы — две влюбленные пары в костюмах 18 века, - рассказал GOROD48 играющий роль графа студент Тимофей Кириченко. - В париках сегодня, конечно, жарковато!

Тимофей Кириченко и Игорь Плохов учатся в строительном колледже и активно участвуют в художественной самодеятельности. Ранее они уже переодевались в исторические костюмы на юбилее парка Победы.

- Мы фотографируемся со всеми желающими, приглашаем молодоженов на акцию «Свадьба родному городу», - рассказал Игорь Плохов.

Роль графинь досталась студенткам Светлане и Кристине.

- Жарковато в таких нарядах и париках! Теперь мы понимаем, почему раньше дамы носили веера, - признаются девушки. 

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#День города #Липецкое городище
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Комментарии (2)

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Пол

24 минуты назад
по улицам ходила, Да, туповат ты немного.
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по улицам ходила

сегодня, 12:57
большая крокодила а сейчас городские ряженые
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