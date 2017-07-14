Общество

58 минут назад

В Липецке предлагают праздновать день рождения Чебурашки

6 168
#праздник #акция #предложение
В Липецке предлагают праздновать день рождения Чебурашки

Город может обзавестись новым торжеством.

Пользователь сервиса гражданских инициатив «Портал неравнодушных» Елена Алексашина вынесла на суд интернет-активистов идею о новом празднике для Липецка.

- Принято считать 20 августа официальным днём рождения Чебурашки. Так же в разных городах этот праздник проходит как ежегодная благотворительная акция для детей сирот из детских домов и социальных приютов. Предлагаю устроить в городе Липецке день рождения Чебурашки, поддержав благотворительную акцию. Устроить настоящий детский праздник для всех, а средства отдать детям сиротам или организовать на эти деньги реальную помощь. Департаменты и управления - где вы? В ваших силах организовать этот праздник-акцию и помочь нуждающимся деткам, - считает Елена Алексашина.

Предложение о праздновании дня рождения Чебурашки в Липецке будет находиться на стадии народного голосования вплоть до 13 августа. Липецкие чиновники рассмотрят идею, если она наберет свыше 500 положительных откликов.
6 168
#праздник #акция #предложение

Комментарии (6)

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а чё звучит

4 минуты назад
чебураторы-тербунаторы
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Таня Шурупова

4 минуты назад
без чебурашек тошно, х.. знает овца чего предлагает
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Крокодил гена

12 минут назад
а уже есть такой праздник - день рождения Тербунашки. Наш круче
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Трезвым такого не придумаешь!

14 минут назад
Тербунашки, блин!
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злой обыватель

29 минут назад
Чебурашка - это которого фамилия Кваджарадзе что-ли?
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Марфа

46 минут назад
во ищо чучело, чего предлагает
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