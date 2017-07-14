Общество
58 минут назад
В Липецке предлагают праздновать день рождения Чебурашки
6 168
Город может обзавестись новым торжеством.
Пользователь сервиса гражданских инициатив «Портал неравнодушных» Елена Алексашина вынесла на суд интернет-активистов идею о новом празднике для Липецка.
- Принято считать 20 августа официальным днём рождения Чебурашки. Так же в разных городах этот праздник проходит как ежегодная благотворительная акция для детей сирот из детских домов и социальных приютов. Предлагаю устроить в городе Липецке день рождения Чебурашки, поддержав благотворительную акцию. Устроить настоящий детский праздник для всех, а средства отдать детям сиротам или организовать на эти деньги реальную помощь. Департаменты и управления - где вы? В ваших силах организовать этот праздник-акцию и помочь нуждающимся деткам, - считает Елена Алексашина.
Предложение о праздновании дня рождения Чебурашки в Липецке будет находиться на стадии народного голосования вплоть до 13 августа. Липецкие чиновники рассмотрят идею, если она наберет свыше 500 положительных откликов.
- Принято считать 20 августа официальным днём рождения Чебурашки. Так же в разных городах этот праздник проходит как ежегодная благотворительная акция для детей сирот из детских домов и социальных приютов. Предлагаю устроить в городе Липецке день рождения Чебурашки, поддержав благотворительную акцию. Устроить настоящий детский праздник для всех, а средства отдать детям сиротам или организовать на эти деньги реальную помощь. Департаменты и управления - где вы? В ваших силах организовать этот праздник-акцию и помочь нуждающимся деткам, - считает Елена Алексашина.
Предложение о праздновании дня рождения Чебурашки в Липецке будет находиться на стадии народного голосования вплоть до 13 августа. Липецкие чиновники рассмотрят идею, если она наберет свыше 500 положительных откликов.
6 168
а чё звучит
Таня Шурупова
Крокодил гена
Трезвым такого не придумаешь!
злой обыватель
Марфа