Спикер Липецкого горсовета захотел отлупить дорожников

Парламентариев интересовали не планы на будущие ремонты дорог, а на то, как осваивается бюджетный миллиард, выделенный на ремонт магистралей в этом году.

Сегодня в горсовете состоялся Депутатский час на тему "Формирование комфортной городской среды и развитие сети автомобильных дорог".



Вице-мэр Андрей Шорстов с ходу нокаутировал депутатов сообщением о том, что до 2025 года Липецк получит на ремонт дорог 12 млрд рублей: шесть миллиардов из федерального бюджета и шесть - из регионального. Чиновник напомнил, что в этом году на дороги в рамках проекта "Липецкая агломерация" Липецк получил на дороги миллиард - в 6 раз больше, чем было потрачено на эти цели в 2016 году.



В следующем году муниципалитет должен получить из федерального центра и из бюджета области более миллиарда рублей. На эти средства будут отремонтированы улицы Ильича, Гагарина, Ленина, Металлургов, Марии Расковой, Ферросплавная, Алмазная, Стаханова, 8 Марта, Неделина, Космонавтов, проспект Мира, площадь Авиаторов. Также власти собираются реконструировать Петровский мост через реку Воронеж.



В планах мэрии - проектирование выезда с микрорайона "Университетский" на старый Елецкий выезд с реконструкцией шоссе, а также развитие транспортной инфраструктуры микрорайона "Елецкий". Также в администрации Липецка собираются приступить в 2018 году к реализации давно назревших проектов: строительства объездной дороги по улице Маяковского (от Петровского моста к улице Студеновской), обустройства тротуара по улице Белана в границах 30-го микрорайона, капремонта проспекта Победы



Администрация Липецка замахнулась на создание велосипедных дорожек на всем протяжении Каменного лога и даже на строительство причала на набережной реки Воронеж для создания речного вокзала.



Глава Липецка Сергей Иванов "приземлил" своего заместителя. Он акцентировал внимание на улицах частного сектора, которых в 2018 году будет отремонтировано 24, а также сказал, что "громадье планов" будет все же зависеть от финансирования из Кремля. Мол, сколько дадут денег, на столько и наработаем.



Депутат Валерий Клевцов обратил внимание на состояние улицы 50 лет НЛМК. По его словам, эта дорога незаслуженно забыта. Он попросил внести эту дорогу в приоритет мэрии.



Глава Липецка пообещал включить дорогу по улице 50 лет НЛМК в планы работы на 2019 год. По его словам, этому обьекту необходимо уширение и ливневая канализация с местными очистными сооружениями.



Депутат Светлана Бессонова раскритиковала мэрию за волнообразный тротуар по улице Советской, который, на ее взгляд, мешает пешеходам. С этой точкой зрения не согласился вице-мэр Андрей Шорстов. Он сказал, что сделано все возможное для маломобильных групп населения, поэтому в местах пересечения нового тротуара с проездами на улицу Советскую специально занижены бордюры.



Депутат Евдокия Бычкова обратила внимание на убогое состояние частных домов на улице Студеновской "от "Липки" до церкви". Ей стыдно за их вид, который пугает гостей города, заезжающих в Липецк с Чаплыгинского шоссе. "Может, закрыть их от обозрения забором?" - обратилась она к мэру.



- По улице Баумана задумано комплексное благоустройство, - сообщил депутатам Андрей Шорстов.



Его поддержал депутат Николай Двугрошев. Он попросил расширить как въезд в Липецк с этой улицы, так и расширить улицу Зои Космодемьянской. Также его интересовал вопрос ликвидации такого "бутылочного горлышка", как въезд и выезд из Липецка через мост, переброшенный через железную дорогу в районе посёлка Новая Жизнь.



Глава Липецка попросил исходить из реальных возможностей бюджета при реализации предлагаемых парламентариями планов. Так, только на реконструкцию проспекта Победы необходимы 500 млн рублей.



- В августе мы пригласим в Липецк представительную делегацию из Москвы. Хотим показать им наши улицы, чтобы сделать союзниками для реализации наших планов.



Спикер горсовета Игорь Тиньков попросил мэра сосредоточиться на ремонтах дорог этого года. Его не удовлетворяет качество уложенного асфальта на улице Советской, который, по его словам, напоминает стиральную доску.



- Кого будем линчевать, если будет сорван график работ этого года? - спросил спикер у мэра.



На этот вопрос ответил председатель департамента дорожного хозяйства и благоустройства мэрии Алексей Бахтин.



- Предпосылок для срыва графика работ нет. Советскую улицу мы закончим в первую декаду августа, улицу Терешковой - до 25 июля, улицы 9 Мая и Ангарскую - до конца мая. На 37 процентов мы уже все сделали. Подрядчикам оплачены 17 процентов от сумм контрактов. Качество асфальта не вызывает беспокойства.



- Вы лукавите, - сказал Игорь Тиньков. - Нам хочется вас отлупить!



С критикой спикера согласился глава Липецка. Он признал, что отчасти к такому объёму работ мэрия была не готова.







