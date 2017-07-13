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60-летие со дня рождения Андрея Ташкова отметят в Липецке

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#кино #бесплатно
60-летие со дня рождения Андрея Ташкова отметят в Липецке

С 17 по 23 июля пойдёт серия бесплатных кинопоказов.

19 июля в 19.00 в кинозале Областного центра культуры народного творчества и кино пройдет кинолекторий «От сыщика до писателя», посвященный 60-летию со дня рождения Андрея Ташкова. Как сообщает областной центр культуры, в программе - рассказ о творчестве в кино Андрея Ташкова, просмотрбиографического фильма «Три женщины Достоевского» (Россия, 2010) 16+ Вход свободный.

Также с 17 по 23 июля пойдёт серия бесплатных кинопоказов. 

17 июня в 19.00 покажут картину «Неуловимые» (Россия, 2015)16+ Криминальная комедия.Вход свободный.

18 июля в 19.00 «Одна миллиардная доля» (США, 2014) 16+ Фантастика. Вход свободный.

20 июля в 19.00 «Очень страшное кино – 5»(США, 2013) 16+ Комедия. Вход свободный.

22 июля в 13.00.«Тэд Джонс и Затерянный город» (Испания, 2012) 0+ Мультфильм. Вход свободный.

23 июля в 13.00.«Кон-Тики» (Норвегия – Англия – Дания – Германия – Швеция, 2012) 6+ Историко-приключенческий фильм. Вход свободный.

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#кино #бесплатно

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