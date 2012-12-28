Жительница Косырёвки взыскала с сельсовета 213 тысяч рублей: мимо её дома ездят большегрузы
Здоровье
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52 минуты назад
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У липчанки остановилось дыхание после приёма витаминов
Женщину спасли врачи скорой помощи.
«Бригада скорой помощи вывела женщину из тяжелого анафилактического шока. Липчанка, страдающая дорсопатией позвоничника (радикулитом), курсами принимала витамины группы В. Один из препаратов вызвал сильнейший анафилактический шок с потерей сознания, падением давления и остановкой дыхания. Бригада скорой помощи прибыла на место в течение 10 минут, провела противошоковую терапию, стабилизировала давление, гемодинамику и в срочном порядке госпитализировала пострадавшую в дежурную больницу. Сейчас с женщиной все в порядке», — написала в своём Telegram-канале начальник управления здравоохранения Липецкой области Анна Маркова.
Фото - t.me/annamarkova_doc48
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