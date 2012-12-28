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Конечную остановку для ряда липецких маршруток с улицы Свиридова перенесут на новый участок улицы Белана
Происшествия
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22 минуты назад
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На трассе «Липецк – Данков» «Лада» врезался в разворачивающуюся «Хендай»
Водитель «Хендай» - в больнице
«В районе поворота на аэродром, по предварительным данным, «Лада-Приора», под управлением 32-летнего мужчины не выдержал дистанцию до впереди остановившегося «Хундай Акцент», за рулем которого находилась 56-летняя женщина которая двигаясь из Липецка и осуществляла разворот. Женщина-водитель госпитализирована с травмой»,— сообщили GOROD48 в УМВД России по Липецкой области.
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