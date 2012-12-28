На трассе «Липецк – Данков» «Лада» врезался в разворачивающуюся «Хендай»

Водитель «Хендай» - в больнице

Сегодня на трассе «Липецк – Данков» произошло столкновение двух легковушек.«В районе поворота на аэродром, по предварительным данным, «Лада-Приора», под управлением 32-летнего мужчины не выдержал дистанцию до впереди остановившегося «Хундай Акцент», за рулем которого находилась 56-летняя женщина которая двигаясь из Липецка и осуществляла разворот. Женщина-водитель госпитализирована с травмой»,— сообщили GOROD48 в УМВД России по Липецкой области.