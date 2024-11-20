Сегодня в Липецке: «Покусал начальника» - липчан могут уволить за разгульные корпоративы

Представляем вам информационную картину первого рабочего дня зимы.

Погода днём будет совсем не зимняя: около нуля градусов, снег, мокрый снег и дождь.











С 10:00 до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду на улицах Волгоградской, 8, 8а, 10, 12, 14, 13, 14а; Кузнечной, 1, 4а, 6, 8, 10, 10а, 12; Ленинградской, 1а, 2, 6, 8, 4а, 6а, 8, 10, 10а; на площади Театральной, 3.









Погрузятся во мрак село Косырёвка, Липецкий техникум сервиса и дизайна; Липецкий торгово-технологический техникум, садоводчество «Сокол-2», 1142, 1148, 1149, 1174, 1175, 1176, 1179, 1192, 1199а, 1205а.













Понедельник – день тяжёлый. А тут ещё начало зимы и сегодняшняя неприятная погода: дороги могут быть скольскими, а видимость – нулевой. Всё это кратно повышает риск пробок, о которых не помещает знать заранее, если пользоваться «Яндекс-картами» или аналогичными приложениями.









Знаменитый киновед Алексей Колбаско продолжает свою просветительскую деятельность.В Библиетеке на Тракторном )ул. Ильича, 16) в 15:30 он расскажет об актрисе Алисе Фрейндлих (12).













Ее театральный педагог Борис Зон оставил на память Фрейндлих такую надпись на фото: «Милая Алиса! Вы не смеете оставить втуне ни одну из Ваших склонностей: играть, читать, петь, танцевать. Только в таком случае Вы всюду поспеете и будете счастливы».







Культурное пространство «Библиотека» (ул. Октябрьская, 28) приглашает в 19:01 за вечер с гитарой от Дома музыки (12+).













На ней представлены 25 - пейзаж, натюрморт, многофигурные композиции. Деревенская жизнь, простота природы родного края, военная тема, библейские сюжеты.











Подарки на Новый Год приготовят в 9 из 10 компаний Липецка, выяснили в ходе опроса специалисты SuperJob.













Уволить из-за корпоратива





14% липчан рассказали, что в их компаниях были случаи увольнения сотрудников из-за ненадлежащего поведения на корпоративе, выяснили в SuperJob.





5% рассказали, что инициатива исходила от проштрафившегося сотрудника, еще 9% — от руководства. Об увольнениях вследствие поведения на корпоративе чаще вспоминали мужчины: «Покусал начальника». Горожане старше 45 лет свидетелями подобных историй оказывались чаще тех, кто моложе: «Уволился сам, но начальство на него оказало серьёзное давление».









Здесь и вверху кадры из фильма "Новогодний корпоратив", США, Ирландия, 2026



Расстанутся с комфортом и жители частного сектора на улицах Бехтерева, Буденного, Волгоградской,, Воронежской, Гвардейской, Дачной, Декабристов, Зоологической, Ильича, Индустриальной, Красина, Лазо, Л. Шевцовой, Песчаной, Полетаева, Пролетарской, Профсоюзной, Речной, Садовой, Сенной, Смоленской, Станиславского, Степной, С.Тюленина, Студенческой, Сырской, Тургенева, в переулках Брянском, Витебской, Данковской, Львовском.С 9:00 до 17:00 без электричества останутся жители домов на улицах А.Г. Кочеткова, 2, 4а; Арсеньева, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 63; Баумана; Белорусской; Брюллова; Московской, 117; Новой, 20, 20а, 21; Прокатной, 1б.В промежутке с 09:00 до 18:00 в связи с монтажом приборов учета отключат свет на срок до 3-х часов на улицах Ильича, 36а, 36б; Коммунистической, 24, 27; в переулке 1-м Театральном, 1а.В кино она снималась в разноплановых картинах, при этом чувствуя себя везде органично, недаром Тарковский сразу же увидел ее в роли жены главного героя в своем фильме «Сталкер». Легкая, непринужденная манеры игры Алисы Фрейндлих нередко сопрягалась с тонкой комедийностью. Колбаско поведает, когда актриса впервые запела в кино, почему долго не складывалась ее работа с режиссером Эльдаром Рязановым, как ей довелось играть возрастных персонажей. Будут показаны и фрагменты из фильмов с участием актрисы.На сцене Иван Мальцев (гитара), Татьяна Абдулина (вокал), Эльвира Бокова (виолончель), Дмитрий Будюкин (флейта). Квартет поможет вам скоротать зимний вечерок под чарующие мелодии, способные согреть в любое время года.Музеи и выставки по понедельникам в основном закрыты. Но в Доме музыки (ул. П.Осипенко, 18) продолжает работать выставка работ елецкого художника Владимира ДерябинаРаботает до 10 декабря ежедневно с 9:00 до 19:00.25% работодателей приготовили подарки как для сотрудников, так и для их детей. Только сотрудникам подарят подарки в 22% компаний. На каждом втором предприятии - 47% работников одаривать не планируют, а вот их детей порадуют к празднику.33% компаний в этом году организуют вручение подарков своим клиентам и бизнес-партнерам. Самые распространенные корпоративные новогодние подарки: календари, брендированная канцелярия, сладости и алкоголь.Большинство работников (79%) не смогли вспомнить подобных ситуаций: «Не помню ни одного увольнения ни на одной работе, даже после самых безобразных корпоративов»; «Глупо за это увольнять».