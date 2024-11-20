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Сегодня в Липецке: «Покусал начальника» - липчан могут уволить за разгульные корпоративы
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Общество
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сегодня, 07:00
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Сегодня в Липецке: «Покусал начальника» - липчан могут уволить за разгульные корпоративы

Представляем вам информационную картину первого рабочего дня зимы.

Не зима

Погода днём будет совсем не зимняя: около нуля градусов, снег, мокрый снег и дождь.

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Отключение воды

С 10:00 до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду на улицах Волгоградской, 8, 8а, 10, 12, 14, 13, 14а; Кузнечной, 1, 4а, 6, 8, 10, 10а, 12; Ленинградской, 1а, 2, 6, 8, 4а, 6а, 8, 10, 10а; на площади Театральной, 3.

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Расстанутся с комфортом и жители частного сектора на улицах Бехтерева, Буденного, Волгоградской,, Воронежской, Гвардейской, Дачной, Декабристов, Зоологической, Ильича, Индустриальной, Красина, Лазо, Л. Шевцовой, Песчаной, Полетаева, Пролетарской, Профсоюзной, Речной, Садовой, Сенной, Смоленской, Станиславского, Степной, С.Тюленина, Студенческой, Сырской, Тургенева, в переулках Брянском, Витебской, Данковской, Львовском.

Отключение света

С 9:00 до 17:00 без электричества останутся жители домов на улицах А.Г. Кочеткова, 2, 4а; Арсеньева, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 63; Баумана; Белорусской; Брюллова; Московской, 117; Новой, 20, 20а, 21; Прокатной, 1б.
Погрузятся во мрак село Косырёвка, Липецкий техникум сервиса и дизайна; Липецкий торгово-технологический техникум, садоводчество «Сокол-2», 1142, 1148, 1149, 1174, 1175, 1176, 1179, 1192, 1199а, 1205а.

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В промежутке с 09:00 до 18:00 в связи с монтажом приборов учета отключат свет на срок до 3-х часов на улицах Ильича, 36а, 36б; Коммунистической, 24, 27; в переулке 1-м Театральном, 1а.

Пробки

Понедельник – день тяжёлый. А тут ещё начало зимы и сегодняшняя неприятная погода: дороги могут быть скольскими, а видимость – нулевой. Всё это кратно повышает риск пробок, о которых не помещает знать заранее, если пользоваться «Яндекс-картами» или аналогичными приложениями.



Колбаско и Фрейндлих

Знаменитый киновед Алексей Колбаско продолжает свою просветительскую деятельность.В Библиетеке на Тракторном )ул. Ильича, 16) в 15:30 он расскажет об актрисе Алисе Фрейндлих (12).

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Ее театральный педагог Борис Зон оставил на память Фрейндлих такую надпись на фото: «Милая Алиса! Вы не смеете оставить втуне ни одну из Ваших склонностей: играть, читать, петь, танцевать. Только в таком случае Вы всюду поспеете и будете счастливы».

В кино она снималась в разноплановых картинах, при этом чувствуя себя везде органично, недаром Тарковский сразу же увидел ее в роли жены главного героя в своем фильме «Сталкер». Легкая, непринужденная манеры игры Алисы Фрейндлих нередко сопрягалась с тонкой комедийностью. Колбаско поведает, когда актриса впервые запела в кино, почему долго не складывалась ее работа с режиссером Эльдаром Рязановым, как ей довелось играть возрастных персонажей. Будут показаны и фрагменты из фильмов с участием актрисы.

Зимний вечер с гитарой

Культурное пространство «Библиотека» (ул. Октябрьская, 28) приглашает в 19:01 за вечер с гитарой от Дома музыки (12+).

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На сцене Иван Мальцев (гитара), Татьяна Абдулина (вокал), Эльвира Бокова (виолончель), Дмитрий Будюкин (флейта). Квартет поможет вам скоротать зимний вечерок под чарующие мелодии, способные согреть в любое время года.

Вернисаж

Музеи и выставки по понедельникам в основном закрыты. Но в Доме музыки (ул. П.Осипенко, 18) продолжает работать выставка работ елецкого художника Владимира Дерябина (12+)

На ней представлены 25 - пейзаж, натюрморт, многофигурные композиции. Деревенская жизнь, простота природы родного края, военная тема, библейские сюжеты.

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Работает до 10 декабря ежедневно с 9:00 до 19:00.

Что тебе подарить?

Подарки на Новый Год приготовят в 9 из 10 компаний Липецка, выяснили в ходе опроса специалисты SuperJob.

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25% работодателей приготовили подарки как для сотрудников, так и для их детей. Только сотрудникам подарят подарки в 22% компаний. На каждом втором предприятии - 47% работников одаривать не планируют, а вот их детей порадуют к празднику.

33% компаний в этом году организуют вручение подарков своим клиентам и бизнес-партнерам. Самые распространенные корпоративные новогодние подарки: календари, брендированная канцелярия, сладости и алкоголь.

Уволить из-за корпоратива

14% липчан рассказали, что в их компаниях были случаи увольнения сотрудников из-за ненадлежащего поведения на корпоративе, выяснили в SuperJob.

5% рассказали, что инициатива исходила от проштрафившегося сотрудника, еще 9% — от руководства. Об увольнениях вследствие поведения на корпоративе чаще вспоминали мужчины: «Покусал начальника». Горожане старше 45 лет свидетелями подобных историй оказывались чаще тех, кто моложе: «Уволился сам, но начальство на него оказало серьёзное давление».

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Здесь и вверху кадры из фильма "Новогодний корпоратив", США, Ирландия, 2026

Большинство работников (79%) не смогли вспомнить подобных ситуаций: «Не помню ни одного увольнения ни на одной работе, даже после самых безобразных корпоративов»; «Глупо за это увольнять».

Дорогие липчане! Вот и наступила зима, сегодня у нас первый декабрьский рабочий день. И уже пошли первые зимние новости, узнать которые можно на GOROD48, который неспроста называют электронным именем Липецка. Чтобы заглянуть в ленту событий, достаточно пятиминутной паузы в течение дня. Главное – заглядывать чаще. Тогда вы можете быть уверенными, что с нами не пропустите ничего интересного и полезного, а в наше неспокойное время без новостей никуда. Ждём вас на сайте 24/7 снова и снова
Сегодня в Липецке
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48 минут назад
Доброго утра нашим сладеньким депутатам!
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