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сегодня, 18:30
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На девяти улицах Липецка отключат холодную воду

Причиной отключения холодной воды 3 декабря станут плановые ремонтные работы на сетях, предупредили в «РВК-Липецк».

С 09:00 и до окончания работ без холодной воды останутся жители дома № 8 по проспекту Победы – воду для питья подвезут к вышеуказанному дому.

С 10:00 и до окончания работ подачу холодной воды приостановят в домах №№ 26, 26а, 28, 28а, 28б, 30, 30а, 34 по улице Стаханова, №№ 3, 5, 7, стр. 2а по улице Кривенкова, №№ 26, 28, 30, 30а, 30б, 32, 32а, 34, 36, 36а, 38, 40, 40а, 42, 44 по улице Катукова, № 73 по улице Октябрьской, №№ 26, 26а, 28, 28а, 28б, 28в, 28г по улице Мичурина, №№ 1, 2, 3, 5, 7, 9, 11 по улице Крайней, №№ 41, 43, 45, 47 по проспекту 60 лет СССР, №№ 2, 3, 4, 5, 5а, 6, 7, 8, 8а, 9, 10, 11, 12, 13, 13а, 13б, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 по бульвару Шубина.

Цистерны с водой подвезут к дому № 28 по улице Мичурина и по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.
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Комментарии (6)

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Как гость
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Сначала новые
?
12 минут назад
Когда прекратится этот беспредел? На 24 микрорайоне воду отключают постоянно. Неужели нельзя сделать все оперативно. А не раскапывать полгорода и держать всех без воды. Ченцов когда будет наведен порядок?
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Евгений
27 минут назад
Зашибись. Сегодня в 17:00 отключили горячую воду и отопление на Мичурина 28, а завтра обрубят ещё и холодную воду.
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Молодцы
31 минуту назад
Работайте братья,пока тепло,погода позволяет.Летом жара,Вы будете потеть,да и на юга сьездить надо.А мы потерпим.
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Слава
36 минут назад
тебе Господи!
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отставник
55 минут назад
это теперь норма народ привык все хорошо можно дальше осваивать средства
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Трезвый
35 минут назад
А средства давно и надёжно освоены.Под Липецком 95% трасс-гнильё.Они не вчера сгнили.Их необходимо было заменить 10-15 лет назад,а некоторые раньше.А сейчас хочешь-не хочешь,а приходится копать очень много,но это лишь начало.Но это то,что касается центральных трасс,а примыкания к домам,вообще отдельная песня-там дела ещё хуже.Всё наладится,но только тогда,когда энергетика в одних руках окажется .
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