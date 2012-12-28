На девяти улицах Липецка отключат холодную воду

Причиной отключения холодной воды 3 декабря станут плановые ремонтные работы на сетях, предупредили в «РВК-Липецк».

С 09:00 и до окончания работ без холодной воды останутся жители дома № 8 по проспекту Победы – воду для питья подвезут к вышеуказанному дому.С 10:00 и до окончания работ подачу холодной воды приостановят в домах №№ 26, 26а, 28, 28а, 28б, 30, 30а, 34 по улице Стаханова, №№ 3, 5, 7, стр. 2а по улице Кривенкова, №№ 26, 28, 30, 30а, 30б, 32, 32а, 34, 36, 36а, 38, 40, 40а, 42, 44 по улице Катукова, № 73 по улице Октябрьской, №№ 26, 26а, 28, 28а, 28б, 28в, 28г по улице Мичурина, №№ 1, 2, 3, 5, 7, 9, 11 по улице Крайней, №№ 41, 43, 45, 47 по проспекту 60 лет СССР, №№ 2, 3, 4, 5, 5а, 6, 7, 8, 8а, 9, 10, 11, 12, 13, 13а, 13б, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 по бульвару Шубина.Цистерны с водой подвезут к дому № 28 по улице Мичурина и по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.