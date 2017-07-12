В России
45 минут назад
Полонский освобожден в зале суда по делу об обмане на 2,6 млрд рублей
Известный миллиардер Сергей Полонский признан виновным по делу о мошенничестве с деньгами дольщиков на общую сумму в 2,6 млрд рублей. Его приговорили к пяти годам колонии. Такое решение в среду вынес Пресненский суд Москвы. При этом суд освободил бизнесмена от наказания по истечению срока давности. Миллиардер был освобожден в зале суда, сообщают «Известия».
Судья зачитал только резолютивную часть приговора. Родственники и сторонники Полонского встретили приговор суда аплодисментами. Сам бизнесмен заявил, что испытывает двойственные чувства и что ему нужно время осмыслить произошедшее.
Полонского обвиняли по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение). Обвинение доказало суду, что Полонский похитил 2,6 млрд руб. у дольщиков жилого комплекса «Кутузовская миля» и вывел как минимум 1,5 млрд руб. на строительство других проектов.
В 2013 году Полонскому было заочно предъявлено обвинение по делу, связанному с мошенничеством при строительстве жилого комплекса. Следствие уверяет, что обвиняемый "похитил более 5,7 миллиардов рублей у участников долевого строительства ЖК "Кутузовская миля". Тогда пострадавшими были признаны более 80 граждан. Тверской суд Москвы санкционировал его заочный арест, и Полонский объявлен в международный розыск. Тогда Генпрокуратура РФ обратилась в правоохранительные органы Камбоджи и отправила туда запрос о выдаче Полонского.
Судья зачитал только резолютивную часть приговора. Родственники и сторонники Полонского встретили приговор суда аплодисментами. Сам бизнесмен заявил, что испытывает двойственные чувства и что ему нужно время осмыслить произошедшее.
Полонского обвиняли по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение). Обвинение доказало суду, что Полонский похитил 2,6 млрд руб. у дольщиков жилого комплекса «Кутузовская миля» и вывел как минимум 1,5 млрд руб. на строительство других проектов.
В 2013 году Полонскому было заочно предъявлено обвинение по делу, связанному с мошенничеством при строительстве жилого комплекса. Следствие уверяет, что обвиняемый "похитил более 5,7 миллиардов рублей у участников долевого строительства ЖК "Кутузовская миля". Тогда пострадавшими были признаны более 80 граждан. Тверской суд Москвы санкционировал его заочный арест, и Полонский объявлен в международный розыск. Тогда Генпрокуратура РФ обратилась в правоохранительные органы Камбоджи и отправила туда запрос о выдаче Полонского.