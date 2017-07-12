В мире
59 минут назад
Айсберг в 1 трлн тонн откололся от Антарктиды
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Глыба размером с две Москвы.
Как сообщает «Интерфакс», один из крупнейших когда-либо зарегистрированных айсбергов откололся на юго-западе Антарктики, на антарктическом шельфе. Наблюдения за развитием большой трещины на Шельфовом леднике Ларсена велись более десяти лет.
Факт отделения айсберга от ледника Ларсена был подтвержден 12 июня при помощи спутника НАСА, сообщает BBC. По своим размерам новообразованная ледяная гора может быть сопоставима площадью такой страны, как Бруней, или с удвоенной территорией Москвы с учетом недавно присоединенных к ней районов.
Откол происходил где-то между понедельником 10 июля и средой 12 июля 2017 года, когда отрывался участок Ларсена площадью 5800 квадратных километров. Айсберг, который, вероятно, будет называться A68, весит более триллиона тонн. Он в два раза больше озера Эри, одного из Великих озер, говорится в докладе ученых, работающих над проектом Мидас.
Факт отделения айсберга от ледника Ларсена был подтвержден 12 июня при помощи спутника НАСА, сообщает BBC. По своим размерам новообразованная ледяная гора может быть сопоставима площадью такой страны, как Бруней, или с удвоенной территорией Москвы с учетом недавно присоединенных к ней районов.
Откол происходил где-то между понедельником 10 июля и средой 12 июля 2017 года, когда отрывался участок Ларсена площадью 5800 квадратных километров. Айсберг, который, вероятно, будет называться A68, весит более триллиона тонн. Он в два раза больше озера Эри, одного из Великих озер, говорится в докладе ученых, работающих над проектом Мидас.
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