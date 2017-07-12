В мире

59 минут назад

Айсберг в 1 трлн тонн откололся от Антарктиды

117
#антарктида #айсберг

Глыба размером с две Москвы.

Как сообщает «Интерфакс», один из крупнейших  когда-либо зарегистрированных айсбергов  откололся на юго-западе Антарктики, на антарктическом шельфе. Наблюдения за развитием большой трещины на Шельфовом леднике Ларсена велись более десяти лет.



Факт отделения айсберга от ледника Ларсена был подтвержден 12 июня при помощи спутника НАСА, сообщает BBC. По своим размерам новообразованная ледяная гора может быть сопоставима площадью такой страны, как Бруней, или с удвоенной территорией Москвы с учетом недавно присоединенных к ней районов.

Откол происходил где-то между понедельником 10 июля и средой 12 июля 2017 года, когда отрывался участок Ларсена площадью 5800 квадратных километров. Айсберг, который, вероятно, будет называться A68, весит более триллиона тонн. Он в два раза больше озера Эри, одного из Великих озер, говорится в докладе ученых, работающих над проектом Мидас.
117
#антарктида #айсберг

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

В США разбился военный самолет
В США разбился военный самолет

вчера, 15:20

В мире
Роулинг рассказала о новой сказке, записанной на платье
Роулинг рассказала о новой сказке, записанной на платье

10.07.2017 16:03

В мире
В Польше нашли 500-килограммовую бомбу времен Второй мировой войны
В Польше нашли 500-килограммовую бомбу времен Второй мировой войны

09.07.2017 16:08

В мире
Родился второй ГМО-клон собаки
#клонирование #ГМО
2
Родился второй ГМО-клон собаки

07.07.2017 14:15

В мире
В Китае построили электростанцию в виде улыбающейся панды
1
В Китае построили электростанцию в виде улыбающейся панды

06.07.2017 16:21

В мире
Огромный портрет Путина появился на поле в Италии‍
Огромный портрет Путина появился на поле в Италии‍

05.07.2017 17:10

В мире