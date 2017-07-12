В Липецкой области снова не смогли освоить федеральные деньги на развитие туризма

Глава Ростуризма надеется на исправление ситуации

Пять регионов не успели освоить средства в рамках федеральной целевой программы (ФЦП) "Развитие внутреннего и въездного туризма" в первом полугодии 2017 года, сообщает Интерфакс со ссылкой на глава Ростуризма Олега Сафонова.

"Пять регионов, которые за первое полугодие не выполнили свои обязательства по освоению средств федерального бюджета – это Вологодская, Липецкая, Мурманская, Новгородская и Псковская области. Убежден, что будут предприняты меры, чтобы ситуацию исправить", — отметил О.Сафонов.

По итогам первого полугодия, по словам главы Ростуризма, наиболее эффективно над созданиями кластеров работают восемь субъектов РФ: Карелия, Адыгея, Бурятия, Республика Саха (Якутия), Татарстан, Удмуртская Республика, Хабаровский край и Карачаево-Черкесская Республика.

Мероприятия ФЦП "Развитие внутреннего и въездного туризма" на 2011-2018 годы включают создание 45 туристско-рекреационных и автотуристских кластеров в 35 субъектах РФ.

По итогам 2011-2016 годов в рамках программы осуществлялось строительство объектов на общую сумму более 87,2 млрд рублей, в том числе 17,9 млрд – за счет средств федерального бюджета, 5,2 млрд – бюджетов субъектов и 64,1 млрд из внебюджетных источников.

Напомним, по итогам 2015 года к Липецкой области у Ростуризма и Министерства культуры были те же нарекания. Регион рискует оказаться без федерального финансирования туризма.