45 минут назад
В Липецкой области снова не смогли освоить федеральные деньги на развитие туризма
Глава Ростуризма надеется на исправление ситуации
"Пять регионов, которые за первое полугодие не выполнили свои обязательства по освоению средств федерального бюджета – это Вологодская, Липецкая, Мурманская, Новгородская и Псковская области. Убежден, что будут предприняты меры, чтобы ситуацию исправить", — отметил О.Сафонов.
По итогам первого полугодия, по словам главы Ростуризма, наиболее эффективно над созданиями кластеров работают восемь субъектов РФ: Карелия, Адыгея, Бурятия, Республика Саха (Якутия), Татарстан, Удмуртская Республика, Хабаровский край и Карачаево-Черкесская Республика.
Мероприятия ФЦП "Развитие внутреннего и въездного туризма" на 2011-2018 годы включают создание 45 туристско-рекреационных и автотуристских кластеров в 35 субъектах РФ.
По итогам 2011-2016 годов в рамках программы осуществлялось строительство объектов на общую сумму более 87,2 млрд рублей, в том числе 17,9 млрд – за счет средств федерального бюджета, 5,2 млрд – бюджетов субъектов и 64,1 млрд из внебюджетных источников.
Напомним, по итогам 2015 года к Липецкой области у Ростуризма и Министерства культуры были те же нарекания. Регион рискует оказаться без федерального финансирования туризма.
библиотекарша ленка