11% продуктов для липчан по госзаказам — брак

Чаще всего поступают некачественные овощи и фрукты.

3 339 образцов продукции в первом полугодии проверили в испытательной лаборатории ОГБУ «Липецкая областная ветеринарная лаборатория». Эксперты оценили показатели товаров животного и растительного происхождения, которые поставляются в учреждения региона в рамках госзаказа.



Наибольшее количество недоброкачественной продукции выявлено среди плодоовощной (28,4%), молочной (8,9%) и мясной (7,7%) продукции. Как указывает управление ветеринарии Липецкой области, в среднем забраковано 11% проб. Минимальные нарекания вызвала рыба — всего 1% брака. А вот сахар, яйца, крупы и хлеб в Липецкую область поставляются прекрасного качества — ни одного нарушения.



По результатам исследований в 2017 году с рядом недобросовестных поставщиков были расторгнуты контракты, одно предприятие по исковому заявлению прокуратуры оштрафовано на 100 000 рублей.