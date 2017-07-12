НЛМК приглашает липчан посетить художественные выставки работ металлургов

Новолипецкий металлургический комбинат, основное предприятие Группы НЛМК, приглашает липчан и гостей города посетить выставки живописи, посвященные Дню металлурга и Дню города. Все авторы работ - сотрудники и ветераны комбината.

13 июля в 15.00 в Музее НЛМК (пл. Металлургов,2а) открывается выставка «Как прекрасен этот мир». Она продлится до 18 августа. Вход свободный для всех желающих.

14 июля в 16.00 в Областном выставочном зале (ул. Ленина, 9) открывается выставка «Родные просторы». Ее можно посетить до 23 июля. Вход в день открытия экспозиции свободный.

Кроме этого участники торжественного мероприятия в Липецком государственном академическом театре драмы 14 июля также смогут ознакомится с картинами новолипчан в фойе театра.

На трех выставках любители живописи увидят 83 картины работников и ветеранов комбината. Свои пейзажи и натюрморты представили Светлана Белоусова - оператор ферросплавного цеха, Николай Бутрин - слесарь-ремонтник механосборочного цеха металлургического оборудования, Вячеслав Воробьев - слесарь цеха по ремонту сталеплавильного оборудования, Галина Дозорова - главный специалист управления планирования и контроля проектов, Лариса Дугина - контролер центра аттестации и инспекции продукции, а также ветераны комбината Сергей Бабич, Вера Золотарева и Елена Сметских, сообщает пресс-служба предприятия.

Без возрастных ограничений.

