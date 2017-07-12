Происшествия
37 минут назад
Брачный аферист лишил липчанку миллиона рублей
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46-летний рецидивист находится в воронежском СИЗО.
Липецкие полицейские раскрыли кражу 1 220 000 рублей из автомобиля 27-летней женщины совершенную еще в 2010 году.
Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области, в преступлении подозревается ранее судимый за грабеж 47-летний рецидивист.
Сейчас мужчина находится в СИЗО Воронежской области, под стражу он попал как подозреваемый в совершении краж в качестве брачного афериста. К пострадавшей липчанке он также вошел в доверие предлагая ей руку и сердце, а затем похитили все ее сбережения.
Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области, в преступлении подозревается ранее судимый за грабеж 47-летний рецидивист.
Сейчас мужчина находится в СИЗО Воронежской области, под стражу он попал как подозреваемый в совершении краж в качестве брачного афериста. К пострадавшей липчанке он также вошел в доверие предлагая ей руку и сердце, а затем похитили все ее сбережения.
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