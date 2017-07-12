Происшествия

37 минут назад

Брачный аферист лишил липчанку миллиона рублей

423
#кража
Брачный аферист лишил липчанку миллиона рублей

46-летний рецидивист находится в воронежском СИЗО.

Липецкие полицейские раскрыли кражу 1 220 000 рублей из автомобиля 27-летней женщины совершенную еще в 2010 году. 

Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области, в преступлении подозревается ранее судимый за грабеж 47-летний рецидивист. 

Сейчас мужчина находится в СИЗО Воронежской области, под стражу он попал как подозреваемый в совершении краж в качестве брачного афериста. К пострадавшей липчанке он также вошел в доверие предлагая ей руку и сердце, а затем похитили все ее сбережения.
423
#кража

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