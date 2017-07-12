Брачный аферист лишил липчанку миллиона рублей

46-летний рецидивист находится в воронежском СИЗО.

Липецкие полицейские раскрыли кражу 1 220 000 рублей из автомобиля 27-летней женщины совершенную еще в 2010 году.



Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области, в преступлении подозревается ранее судимый за грабеж 47-летний рецидивист.



Сейчас мужчина находится в СИЗО Воронежской области, под стражу он попал как подозреваемый в совершении краж в качестве брачного афериста. К пострадавшей липчанке он также вошел в доверие предлагая ей руку и сердце, а затем похитили все ее сбережения.

