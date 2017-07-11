46-летний ельчанин с помощью онлайн-инструкций наладил нарколабораторию

Сотрудниками полиции пресечен факт незаконного производства и сбыта синтетических наркотиков на территории Липецкой и Воронежской областей.

Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области, 46-летний житель Ельца получая инструкции через Интернет осуществлял закладки наркотических средств и наладил у себя дома производство наркотического средства N-метилэфедрон. Изготовленный и расфасованный наркотик мужчина сбывал через закладки на территории Липецкой и Воронежской областей.

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий в январе текущего года подозреваемый был задержан. В его квартире полицейские обнаружили и около 200 граммов готового синтетического наркотика.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления предусмотренного статьей 228.1 Уголовного Кодекса Российской Федерации «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Максимальное наказание предусматривает лишение свободы на срок до двадцати лет.

В июне уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Елецкий городской суд.











