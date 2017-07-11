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Банковским картам россиян угрожает новый вирус

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#вирус #угроза
Банковским картам россиян угрожает новый вирус
В России распространяется усовершенствованный вирус Neutrino. Он атакует платежные POS-терминалы и крадет данные банковских карт. Об этом сообщается на официальном сайте "Лаборатории Касперского".

По ее данным, на Россию пришлась четверть всех попыток проникновения зловреда в корпоративные системы. Специалисты по безопасности отметили, что примерно 10 процентов всех попыток заражений приходится на предприятия малого бизнеса. Помимо России, в зону интересов Neutrino попали Украина, Казахстан, Египет и Алжир.

Модификация вируса собирает данные банковских карт, которые проходят через зараженные платежные терминалы. При этом вирус начинает «работу» не сразу, а лишь через некоторое время, тем самым пытаясь обойти защитные технологии.
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#вирус #угроза

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