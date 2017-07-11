В Липецке садовое товарищество заваливают мусором

В Липецке садоводческое товарищество «Дачный-1» стало объектом проверки общественников и регионального управления «Росприроднадзора» из-за огромной свалки.

Сегодня сюда приехала совместная комиссия чиновников и общественников из «Общероссийского народного фронта». Про несанкционированную свалку активисты узнали благодаря проекту «Генеральная уборка/интерактивная карта свалок», куда было нанесено это место. Но, как уверяют чиновники управление Левобережным округом администрации Липецка, о свалке известно уже давно.

Только в конце прошлой недели в два этапа с нее вывезли по 40 кубометров мусора, не считая крупногабаритных отходов. Свалку огородили сигнальной лентой, но всего за пару дней здесь появилась новая куча. Местные рабочие говорят, что вывоз мусора на помойку носит постоянный характер. Мало того, сюда свозят мусор из соседнего СНТ «Дачный-2» и близлежащих кафе, где даже площадки под контейнеры нет.

- Раньше здесь были баки, но за неуплату их забрали, - рассказывает старший инженер управления Левобережным округом Александр Чернышов. - Сейчас на средства садоводства они уже приобретены, в ближайшие два дня мы поставим их на площадку. А скопившиеся три-четыре кубометра мусора уберем. Проблема еще том, что здесь функционирует 786 участков. И их владельцы не складируют у себя в компостных ямах кустарники, деревья, а несут сюда, что увеличивает затраты на вывоз ТБО.

Кстати, за ненадлежащее санитарное состояние присадовой территории председателю СНТ Марии Зарщиковой было выдано предписание устранить свалку. А после того, как это не удалось, она была оштрафована. А чтобы все подряд не приезжал сюда со своим мусором, ей рекомендовали поставить камеру наблюдения. Только есть одна проблема, денег у садоводства не хватает.

- Далеко не все садоводы платят взносы, поэтому всегда присутствует дефицит средств и появляются задолженности перед другими организациями, - отмечает Мария Зарщикова. – Поэтому и мусор вывозится по мере поступления денег.

По словам сопредседателя Липецкого регионального отделения ОНФ Михаила Бала, ситуация в СНТ «Дачный-1» характерна для большинства садоводств. Всего же за время существования проекта на карте отмечено 103 свалки. Общественники и контролирующие органы осмотрели уже 60 из них, и половина свалок ликвидирована.