Липчан предупреждают о приближении сезона активности клещей

В минувшем сезоне к медикам с покусами клещей обратились 4392 человека.

Санитарные врачи предупреждают липчан о начинающемся сезоне активности клещей. По данным управления Роспотребнадзора по Липецкой области, по итогам сезона 2023 года в медицинские организации области с покусами клещей обратились 4392 человека, в том числе 1865 детей в возрасте до 17 лет (или 42,5% всех случаев).Территория Липецкой области не эндемична по клещевому вирусному энцефалиту. Из клещевых инфекций ежегодно регистрируются случаи иксодового клещевого боррелиоза. Для предотвращения его развития должна проводиться экстренная профилактика в первые три дня с момента укуса инфицированным клещом.В прошлом году для исследования в лаборатории был доставлен 3721 клещ. По результатам исследований, пораженность клещей составила 20,3%.«В подавляющем большинстве случаев (62,7%) присасывание клещей произошло на территории домовладений и приусадебных участков, и только 4% случаев — в местах массового пребывания. Это указывает на необходимость проведения противоклещевых мероприятий на территориях домовладений собственниками, как собственными силами, так и с привлечением организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих данный вид деятельности. В весенний период обработки лучше проводить с первой по третью декаду апреля, в осенний период — со второй по третью декаду сентября», — отмечают в Роспотребнадзоре .В прошлом году акарицидные обработки в Липецкой области были проведены на площади 1344 гектаров. Особое внимание было уделено обработкам мест отдыха и массового пребывания людей (летние оздоровительные учреждения, в том числе детские, парки, лесопарковые зоны, пляжи, стадионы, садоводческие кооперативы, кладбища).