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сегодня, 09:23
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Липчан предупреждают о приближении сезона активности клещей

В минувшем сезоне к медикам с покусами клещей обратились 4392 человека.

Санитарные врачи предупреждают липчан о начинающемся сезоне активности клещей. По данным управления Роспотребнадзора по Липецкой области, по итогам сезона 2023 года в медицинские организации области с покусами клещей обратились 4392 человека, в том числе 1865 детей в возрасте до 17 лет (или 42,5% всех случаев).

Территория Липецкой области не эндемична по клещевому вирусному энцефалиту. Из клещевых инфекций ежегодно регистрируются случаи иксодового клещевого боррелиоза. Для предотвращения его развития должна проводиться экстренная профилактика в первые три дня с момента укуса инфицированным клещом.

В прошлом году для исследования в лаборатории был доставлен 3721 клещ. По результатам исследований, пораженность клещей составила 20,3%.

«В подавляющем большинстве случаев (62,7%) присасывание клещей произошло на территории домовладений и приусадебных участков, и только 4% случаев — в местах массового пребывания. Это указывает на необходимость проведения противоклещевых мероприятий на территориях домовладений собственниками, как собственными силами, так и с привлечением организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих данный вид деятельности. В весенний период обработки лучше проводить с первой по третью декаду апреля, в осенний период — со второй по третью декаду сентября», — отмечают в Роспотребнадзоре .

В прошлом году акарицидные обработки в Липецкой области были проведены на площади 1344 гектаров. Особое внимание было уделено обработкам мест отдыха и массового пребывания людей (летние оздоровительные учреждения, в том числе детские, парки, лесопарковые зоны, пляжи, стадионы, садоводческие кооперативы, кладбища).
клещи
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Комментарии (8)

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Как гость
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как всегда
42 минуты назад
отравить не будут! лагерей то нет пионерских, одни коттеджи в место них
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Аленка
сегодня, 10:22
Могли бы и не предупреждать. В отличии от администрации мы знаем что скоро начнут клещи появляться. Но как они работаю придется самим спасаться. Мыться дегторным мылом ( пахнет не очень), но ни один клещ не сядит!!!
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Гость
сегодня, 10:15
Обрабатывать ядохимикатами надо парки, скверы. А вы людей травите.
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как-то так
сегодня, 10:17
Действительно ,коронавирус всех жрет просто,а плодожерки всякие размножаются быстрей ,чем люди
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В СССР
сегодня, 10:01
Всегда босиком гоняли, на участках своих ,кто помнит моду, кровати под навесом ставили со шторками во дворах.Ни одна муха не укусила.Что сейчас все активизировалось,не пойму
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Аква
сегодня, 10:59
Раньше проводили обработку всех территорий так как было все государственное и предприятия тоже, а сейчас только своих личных. На людей остальных все равно
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РВС
сегодня, 10:00
Меры принимать надо по обработки территорий от клещей! Пора… А то получается « спасение утопающего- дело рук самого утопающего»…
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Ничему жизнь не учит
сегодня, 09:51
Проведите нормальную качественную многократную обработку. Не отчитайтесь и попилите бюджет, а проведите как положено. Ведь в группе риска могут быть и Ваши родственники и друзья. Это не шутки
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