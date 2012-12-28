64-летняя липчанка перевела мошенникам 3,8 миллиона рублей, а 42-летний мужчина — 3,7 миллиона
Здоровье
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сегодня, 09:23
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Липчан предупреждают о приближении сезона активности клещей
В минувшем сезоне к медикам с покусами клещей обратились 4392 человека.
Территория Липецкой области не эндемична по клещевому вирусному энцефалиту. Из клещевых инфекций ежегодно регистрируются случаи иксодового клещевого боррелиоза. Для предотвращения его развития должна проводиться экстренная профилактика в первые три дня с момента укуса инфицированным клещом.
В прошлом году для исследования в лаборатории был доставлен 3721 клещ. По результатам исследований, пораженность клещей составила 20,3%.
«В подавляющем большинстве случаев (62,7%) присасывание клещей произошло на территории домовладений и приусадебных участков, и только 4% случаев — в местах массового пребывания. Это указывает на необходимость проведения противоклещевых мероприятий на территориях домовладений собственниками, как собственными силами, так и с привлечением организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих данный вид деятельности. В весенний период обработки лучше проводить с первой по третью декаду апреля, в осенний период — со второй по третью декаду сентября», — отмечают в Роспотребнадзоре .
В прошлом году акарицидные обработки в Липецкой области были проведены на площади 1344 гектаров. Особое внимание было уделено обработкам мест отдыха и массового пребывания людей (летние оздоровительные учреждения, в том числе детские, парки, лесопарковые зоны, пляжи, стадионы, садоводческие кооперативы, кладбища).
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