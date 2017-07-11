В Липецке опробуют газомоторный автобус

Газомоторный автобус компании Volgabus, отвечающий самым современным требованиям, которые предъявляются к данному классу техники, выйдет на улицы областного центра. Вице-мэр Дмитрий Аверов и заместитель председателя профильного департамента Евгений Чекрыжов встретились с представителями компании-производителя и оценили преимущества транспортного средства.

- Сегодня в рамках программы обновления городского транспорта мы прорабатываем варианты сотрудничества сразу с несколькими компаниями. В ходе тестовой эксплуатации, которая продлится два месяца, специалисты обратят внимание на несколько параметров – это надежность, удобство и - что немаловажно для промышленного Липецка - экологичность. Только машины, отвечающие этим и целому ряду других критериев, будут закуплены для пассажирских перевозок, - сообщил заместитель председателя департамента транспорта администрации Липецка Евгений Чекрыжов.

Модель, прибывшая в Липецк, работает на метане. Это не только позволяет существенно сэкономить на закупке топлива, но и практически сводит к нулю риск возгорания в случае ДТП. Автобус оборудован кондиционером, и подключен к Глобальной навигационной спутниковой системе (ГЛОНАСС). В салоне созданы все условия для проезда маломобильных групп населения. Стоимость машины – порядка 7 млн. рублей. Она относится к автобусам большого класса, поэтому и работать будет на одном из самых загруженных маршрутов. В ближайшее время здесь установят необходимое оборудования для автоматизированной оплаты проезда. В свой первый рейс по Липецку автобус отправится уже на следующей неделе, сообщает пресс-служба администрации города.



