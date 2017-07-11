Мечтать не вредно: подписи за бесплатное метро собирают не только в Липецке - по всей России

До Липецка докатилась вирусная реклама.

В Липецке начался сбор подписей за надземное метро. Вернее — до Липецка докатилась волна сбора подписей, которая с 2015 года проходит по всей стране.

Липчан призывают: проголосуйте за строительство частного надземного метро в Липецке! В сети появился даже специальный сайт, на котором проходит «Общественный референдум о Новом Метро Липецка», а также группа «ВКонтакте» «Новое метро Липецка». Администратор — некий Ринат Бичурин, который называет себя экономистом и предпринимателем из Санкт-Петербурга. В числе его мест работы указано «Новое метро Санкт-Петербурга», «Новое метро России» и «Супермагистраль Две столицы», где он является председателем совета директоров. Но всё это - лишь фантастические проекты.

Ещё в прошлом году последнюю инициативу одно из СМИ включило в топ-5 самых фантастических проектов, наряду с автобусом на батарейках, автобусом-мячом, автобусом-амфибией и автобусом без водителя. К слову, по проекту супермагистрали, которую предложил построить тот же Ринат Бичурин, на поезде, развивающем скорость до 1500 километров в час, из Москвы в Санкт-Петербург можно будет доехать всего за полчаса! Быстрее, чем на самолёте.

Понятно, что и бесплатное метро в Липецке — всего лишь мечты, которым не суждено сбыться.



Но пока липчан призывают голосовать за надземное легкое метро с бесплатным проездом для пассажиров. Этот самый бесплатный проезд должен обеспечиваться доходами от аренды коммерческих помещений в составе надземных станций. Предусмотрено строительство 40 километров и 25 станций за 4 года.



Как обещают, после сбора 10 тысяч подписей будет подана заявка на проведение общегородского референдума о строительстве частного надземного метро в Липецке.

К слову, такие «референдумы» также объявляли в Краснодаре, Челябинске, Кирове, Саратове, Ростове-на-Дону, Волгограде, Санкт-Петербурге — где только не собирает подписи инициативный Бачурин! Как говорится — мечтать не вредно. Впрочем, судя по всему, дело не только в мечтах. Обычно такая вирусная реклама имеет вполне себе конкретную цель - коммерческую или политическую. Вполне возможно, это просто самопиар Рината Бачурина, который не скрывает и своих политических интересов, позиционируя себя членом одной из либеральных партий и участником политических движений.