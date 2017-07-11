Общество

сегодня, 10:45

Опекунские семьи вывезли на рыбалку

275
#опека #рыбалка
Опекунские семьи вывезли на рыбалку

На пруду села Бредихино Краснинского района состоялся ежегодный «Фестиваль рыбалки приемных и опекунских семей», который организуют орган опеки и попечительства и муниципальный клуб замещающих семей «Очаг».Также в мероприятии приняли участие представители отделения помощи семье и детям.

"фестиваль преследует цель предоставить взрослым возможность в неформальной обстановке пообщаться между собой, поделиться опытом воспитания детей, а для их подопечных организовать среду, в которой легко можно познакомиться, найти общие интересы и увлечения", сообщили в отделе опеки и попечительства управления образования и науки Липецкой области.

"Пока дети демонстрировали свое рыболовное умение, родители в рамках проведения «Круглого стола» на тему «Как защитить ребенка от насилия», совместно с социальным педагогом Г(О)БУ Центра развития семейных форм устройства, социализации детей, оставшихся без попечения родителей, и профилактики социального сиротства «СемьЯ» обсуждали различные жизненные ситуации, возникающие при воспитании детей и подростков.

Самым захватывающим для всех участников фестиваля было подведение итогов состязания рыболовов. Семья Щепиловых заняла первое место, второе место досталось семье Рожковых и на третьем месте оказались Кулюшины. Победителям были вручены дипломы и памятные подарки. После подведения итогов соревнования большая часть улова была выпущена обратно в пруд.

В заключении был большой общий обед, где каждая семья представила свои фирменные блюда, различные салаты и всевозможные виды выпечки. С большим удовольствием участники фестиваля «отдали должное» ароматной, наваристой ухе, приготовленной председателем клуба замещающих семей Войновой С.И".

275
#опека #рыбалка

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Спортсмены НЛМК пока вне конкуренции (ФОТО, ВИДЕО)
#НЛМК #спорт #корпоративные Игры
Спортсмены НЛМК пока вне конкуренции (ФОТО, ВИДЕО)

24 минуты назад

НЛМК Live
НЛМК приглашает юных липчан на детский праздник
#детям
НЛМК приглашает юных липчан на детский праздник

вчера, 19:59

НЛМК Live
В честь Дня металлурга в небо Липецка уже запускают первые салюты (ФОТО, ВИДЕО)
#День металлурга #НЛМК
В честь Дня металлурга в небо Липецка уже запускают первые салюты (ФОТО, ВИДЕО)

вчера, 15:16

НЛМК Live
День металлурга в «Прометее»
#"Прометей" #НЛМК
День металлурга в «Прометее»

07.07.2017 19:52

НЛМК Live
Программа праздничных мероприятий ко Дню металлурга
#День металлурга #День города
Программа праздничных мероприятий ко Дню металлурга

07.07.2017 15:23

НЛМК Live
В огнеупорном производстве НЛМК на 18% снизили выбросы пыли
В огнеупорном производстве НЛМК на 18% снизили выбросы пыли

07.07.2017 14:30

НЛМК Live