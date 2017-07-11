Опекунские семьи вывезли на рыбалку

На пруду села Бредихино Краснинского района состоялся ежегодный «Фестиваль рыбалки приемных и опекунских семей», который организуют орган опеки и попечительства и муниципальный клуб замещающих семей «Очаг».Также в мероприятии приняли участие представители отделения помощи семье и детям.

"фестиваль преследует цель предоставить взрослым возможность в неформальной обстановке пообщаться между собой, поделиться опытом воспитания детей, а для их подопечных организовать среду, в которой легко можно познакомиться, найти общие интересы и увлечения", сообщили в отделе опеки и попечительства управления образования и науки Липецкой области.

"Пока дети демонстрировали свое рыболовное умение, родители в рамках проведения «Круглого стола» на тему «Как защитить ребенка от насилия», совместно с социальным педагогом Г(О)БУ Центра развития семейных форм устройства, социализации детей, оставшихся без попечения родителей, и профилактики социального сиротства «СемьЯ» обсуждали различные жизненные ситуации, возникающие при воспитании детей и подростков.

Самым захватывающим для всех участников фестиваля было подведение итогов состязания рыболовов. Семья Щепиловых заняла первое место, второе место досталось семье Рожковых и на третьем месте оказались Кулюшины. Победителям были вручены дипломы и памятные подарки. После подведения итогов соревнования большая часть улова была выпущена обратно в пруд.

В заключении был большой общий обед, где каждая семья представила свои фирменные блюда, различные салаты и всевозможные виды выпечки. С большим удовольствием участники фестиваля «отдали должное» ароматной, наваристой ухе, приготовленной председателем клуба замещающих семей Войновой С.И".