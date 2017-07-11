Общество

сегодня, 10:23

Девять сирот получат квартиры в Ельце

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#сирота #квартира
Девять сирот получат квартиры в Ельце

Новоселье они справят уже в конце июля.

С начала этого года в Липецкой области заселились в отдельные благоустроенные квартиры 59 детей-сирот.

В этом месяце  из муниципальной собственности в спецжилфонд переданы 9 квартир в  Ельце. Квартиры расположены в новом микрорайоне с развитой инфраструктурой. К концу месяца ключи от квартир вручат детям-сиротам.

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#сирота #квартира

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