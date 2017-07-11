Девять сирот получат квартиры в Ельце

Новоселье они справят уже в конце июля.

С начала этого года в Липецкой области заселились в отдельные благоустроенные квартиры 59 детей-сирот.



В этом месяце из муниципальной собственности в спецжилфонд переданы 9 квартир в Ельце. Квартиры расположены в новом микрорайоне с развитой инфраструктурой. К концу месяца ключи от квартир вручат детям-сиротам.



