Общество
сегодня, 10:23
Девять сирот получат квартиры в Ельце
Новоселье они справят уже в конце июля.
С начала этого года в Липецкой области заселились в отдельные благоустроенные квартиры 59 детей-сирот.
В этом месяце из муниципальной собственности в спецжилфонд переданы 9 квартир в Ельце. Квартиры расположены в новом микрорайоне с развитой инфраструктурой. К концу месяца ключи от квартир вручат детям-сиротам.
В этом месяце из муниципальной собственности в спецжилфонд переданы 9 квартир в Ельце. Квартиры расположены в новом микрорайоне с развитой инфраструктурой. К концу месяца ключи от квартир вручат детям-сиротам.