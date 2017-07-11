В липецких поликлиниках начали формировать электронные больничные листы

Пока на выдачу электронного больничного требуется согласие пациента, но в будущем они станут повсеместными.

Учреждения здравоохранения Липецкой области скоро перейдут на использование электронных больничных листов.

Как сообщили в областном управлении здравоохранения, новую систему уже начали тестировать. В поликлиниках Липецка №1 и №4 пациентам предлагают оформить электронный больничный – пока это дело добровольное, но в будущем на них перейдут повсеместно.

- Сейчас необходимо письменное согласие пациента на использование бланка в «другом» (электронном) виде, после чего лечащий врач вносит личные данные в базу Фонда социального страхования России, где Фонд принимает данные больничного через Интернет и отправляет его в компанию работодателя. Компания заполнит свою часть и, когда документ примет окончательный вид, оплатит работнику период временной нетрудоспособности, - объяснили в управлении.

Как отметила заместитель главного врача по медицинской части поликлиники №1 Юлия Енютина, сотрудники поликлиники прошли групповое и индивидуальное консультирование по процедуре оформления электронного листа временной нетрудоспособности и только они имеют право ставить электронную подпись.

С 1 июля 2017 года в нашей стране вступил в силу новый законопроект по составлению больничных листов в электронном виде. Подобные листы нетрудоспособности стали выдаваться в некоторых субъектах Российской Федерации еще с 2014 года в качестве эксперимента. После такого теста успешный пилотный проект утвердили в формате нормативного правового акта и стали внедрять в большем количестве регионов России с осени 2015 года. Сегодня проект охватывает все больше регионов, в том числе и Липецкую область.

Преимущества «электронных больничных листов» очевидны: в первую очередь, это экономия времени как врача, так и самого пациента, а также значительная финансовая экономия и исключение возможности использовать поддельные бланки больничных листков.

- «Электронный больничный лист» по своей сути не отличается от привычного бумажного листа. Он служит все тем же социальным целям — подтвердить наличие временной нетрудоспособности человека его работодателю и дать возможность компенсировать потерянную зарплату. Главное отличие состоит в том, что врач больше не должен заполнять бумажные больничные и тратить на это время, которое может уделить пациенту, пришедшему на прием. Теперь вся необходимая информация вносится в электронную базу данных и электронную медицинскую карту уже при первом обращении пациента, то есть, когда лист временной нетрудоспособности открывается, - отметили в управлении.



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