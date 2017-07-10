Общество
46 минут назад
Расписание автобуса заставляет липчан ездить на такси
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А зарплаты и так маленькие.
Пользователь сервиса гражданских инициатив «Портал неравнодушных» Макс Гончаров вынес на суд земляков предложение о продлении времени работы автобуса маршрута №35. Автор обосновал свою инициативу.
- Согласно расписанию последний рейс маршрута №35 от вокзала отправляется в 23:15. Предлагаю сделать еще один рейс от вокзала на 23:50 или на 00:00 хотя бы до «Переезда» (Сырский Рудник) под тем же номером или 35к. Ребят, поддержите идею: люди с невысокими зарплатами, работающие до 23:00 и дольше, вынуждены пользоваться услугами такси, - аргументирование Макс свою идею.
Предложение насчет автобуса №35 в Липецке будет находиться на стадии народного голосования вплоть до 9 августа. Если к этому сроку инициатива наберет свыше 500 положительных откликов, то она поступит на рассмотрение в отраслевые органы власти Липецка.
- Согласно расписанию последний рейс маршрута №35 от вокзала отправляется в 23:15. Предлагаю сделать еще один рейс от вокзала на 23:50 или на 00:00 хотя бы до «Переезда» (Сырский Рудник) под тем же номером или 35к. Ребят, поддержите идею: люди с невысокими зарплатами, работающие до 23:00 и дольше, вынуждены пользоваться услугами такси, - аргументирование Макс свою идею.
Предложение насчет автобуса №35 в Липецке будет находиться на стадии народного голосования вплоть до 9 августа. Если к этому сроку инициатива наберет свыше 500 положительных откликов, то она поступит на рассмотрение в отраслевые органы власти Липецка.
1 569
Макс Филин