В Липецкой области на 1 километр приходится 48 человек

48,1 человек на квадратный километр территории приходилось в Липецкой области на 1 января 2017 года — как и год назад. Такие данные приводит Росстат в исследовании о численности и миграции населения в 2016 году.

В целом по стране плотность населения составила 8,6 человек на квадратный километр. Липецкая область по этому показателю по итогам прошлого года осталась на 19 месте. Лидерами стали Москва, где на квадратный километр приходилось 4834,3 жителей, Санкт-Петербург (3775,3 человека), Севастополь (496,2 человек на квадратный километр), Московская область (167,5 человек) и Ингушетия (132,4 человека). Минимальная плотность населения отмечается в Чукотском автономном округе — 0,1 человека на квадратный километр, Ненецком автономном округе (0,2 человек на километр), Магаданской области и республике Саха (Якутия) — по 0,3 человека на квадратный километр, а также в Камчатском крае, где на квадратный километр пришлось 0,7 жителей.

Численность населения Липецкой области на 1 января 2017 года составила 1 156,2 тыс. человек (год назад 1 156,1 тыс. человек). Это 0,79% всего населения страны. В том числе городских жителей — 742,2 тыс. человек (64,19%), сельских — 414 тыс. (35,81%). В среднем на тысячу горожан в нашем регионе 558 селян: по стране этот показатель ниже — 346 сельских жителей на тысячу горожан. Сельское население превалирует над городским лишь в семи регионах страны — республике Алтай (70,83%), Чечне (65,26%), Ингушетии (58,2%), Карачаево-Черкессии (57,25%), Дагестане (54,88%), Калмыкии (54,7%) и Адыгее (52,69%), сообщает Росстат.