Директор управляющей компании в приемной прокурора публично обматерил прокурорского зама

Теперь ушлый делец от ЖКХ предстанет перед судом.

Следственными органами СУ СК России по Липецкой области возбуждено уголовное дело в отношении директора коммунальной организации. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ст. 319 УК РФ (публичное оскорбление представителя власти при исполнении им своих должностных обязанностей или в связи с их исполнением).

По версии следствия, в мае 2017 года подозреваемый, находясь в приемной прокуратуры одного из районов Липецкой области, в присутствии сотрудников правоохранительных органов публично оскорбил заместителя районного прокурора.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

Санкция данной статьи УК РФ предусматривает наказание в виде штрафа в размере до 40 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 3 месяцев, либо обязательные работы на срок до 360 часов, либо исправительные работы на срок до 1 года.