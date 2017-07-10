Судебные приставы арестовали автомобиль приехавшего к ним должника

В итоге мужчина выплатил долг в 160 тысяч рублей.

В Советском районном отделе судебных приставов в отношении должника Ч. на исполнении находилось несколько исполнительных производств на общую сумму свыше 160 тыс. руб., сообщили в пресс-службе УФССП по Липецкой области.

В добровольном порядке задолженность гражданин Ч. погашать не торопился. Судебный пристав-исполнитель установил наличие у должника транспортного средста «Киа-Рио», однако его местонахождение было неизвестным. Когда должник явился на прием к судебному приставу-исполнителю, было принято решение проверить прилегающую к Управлению территорию на предмет выявления автомобиля должника. «Железный друг» верно ждал своего хозяина у здания Управления, судебным приставом-исполнителем незамедлительно был наложен арест на автомобиль.

Восемь дней потребовалось должнику, чтобы выплатить долг в полном объеме и не лишиться автомобиля. Исполнительные производства окончены фактическим исполнением.