Общество

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Администрация Липецкой области засияет по-новому

6 563
#замена #кабель #тендер
Администрация Липецкой области засияет по-новому

Всего-то за 358 000 рублей.

Управление делами администрации Липецкой области объявило тендер на замену подсветки главного здания исполнительной власти региона. Ремонт предстоит фасаду администрации на площади Ленина-Соборной. Услуги оценили в 358 417 рублей.

Подрядчика обяжут в течение трех дней выполнить работы в соответствии с ведомостью объемов. Там указано, что необходимо заменить свыше 1 000 метров кабеля. Он должен быть силовой огнестойкий с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ. Заметим, что об энергоэффективности оснащения в тендере ничего не указано. Гарантия на услуги составит три года.


Электронной аукцион на право заключение контракта запланирован на 20 июля. Услуги по новому освещению оплатят из бюджета Липецкой области.
6 563
#замена #кабель #тендер

Комментарии (6)

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Город48.

1 минуту назад
Покак всю мерзоту что там находится не посадят ничего там не засияет. Всех на Колыму.
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Глазок

9 минут назад
Со старыми ряхами особо не засияешь, там все темно как у негра где...
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Во

16 минут назад
Опять кормушка открылась , кабель силовой на 3 лампочки смех
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Фокс

36 минут назад
Я думал действительно администрация ЛО засияет по-новому, а сиять-то будет всего лишь здание администрации.....
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Человек

44 минуты назад
Зато когда нужно заплатить яму или повесить фонарь на тёмной улице денег никогда нет.
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народ

54 минуты назад
Тербунский хочет светлого будущего
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