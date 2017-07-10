Администрация Липецкой области засияет по-новому

Всего-то за 358 000 рублей.

Управление делами администрации Липецкой области объявило тендер на замену подсветки главного здания исполнительной власти региона. Ремонт предстоит фасаду администрации на площади Ленина-Соборной. Услуги оценили в 358 417 рублей.



Подрядчика обяжут в течение трех дней выполнить работы в соответствии с ведомостью объемов. Там указано, что необходимо заменить свыше 1 000 метров кабеля. Он должен быть силовой огнестойкий с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ. Заметим, что об энергоэффективности оснащения в тендере ничего не указано. Гарантия на услуги составит три года.





Электронной аукцион на право заключение контракта запланирован на 20 июля. Услуги по новому освещению оплатят из бюджета Липецкой области.