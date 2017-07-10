Общество
сегодня, 11:56
Администрация Липецкой области засияет по-новому
Всего-то за 358 000 рублей.
Управление делами администрации Липецкой области объявило тендер на замену подсветки главного здания исполнительной власти региона. Ремонт предстоит фасаду администрации на площади Ленина-Соборной. Услуги оценили в 358 417 рублей.
Подрядчика обяжут в течение трех дней выполнить работы в соответствии с ведомостью объемов. Там указано, что необходимо заменить свыше 1 000 метров кабеля. Он должен быть силовой огнестойкий с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ. Заметим, что об энергоэффективности оснащения в тендере ничего не указано. Гарантия на услуги составит три года.
Электронной аукцион на право заключение контракта запланирован на 20 июля. Услуги по новому освещению оплатят из бюджета Липецкой области.
Подрядчика обяжут в течение трех дней выполнить работы в соответствии с ведомостью объемов. Там указано, что необходимо заменить свыше 1 000 метров кабеля. Он должен быть силовой огнестойкий с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ. Заметим, что об энергоэффективности оснащения в тендере ничего не указано. Гарантия на услуги составит три года.
Электронной аукцион на право заключение контракта запланирован на 20 июля. Услуги по новому освещению оплатят из бюджета Липецкой области.
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