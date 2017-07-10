В Липецке значительно подешевела аренда жилья

Выгоднее всего упали в цене «трешки».

Аналитики федерального портала недвижимости «Мир квартир» провели исследование по динамике стоимости аренды квартир в крупных городах России за первое полугодие 2017 года. Как выяснили специалисты, в целом по стране ставки на однокомнатные квартиры продолжают медленно снижаться (—1,8%). В то же время снимать «двушки» и «трешки» стало несколько затранее – прирост в этих сегментах составил 2% и 2,2%, соответственно.



Вместе с этими данными в Липецке наблюдается совершенно иная картина. За первое полугодие в региональном центре значительно упали цены на аренду «однушек» и «трешек». Стоимость месячной аренды однокомнатной квартиры в Липецке упала на 10,5% и составила 10 121 рубль, цена «трешки» упала на 10% и составила 19 793 рубля. Зато выросла стоимость съема двухкомнатной квартиры — на 1,1% до 14 521 рубля.



Стоит заметить, что сложившая ситуация на рынке арендного жилья в Липецке самая благоприятная для потребителя среди регионов Центрального Черноземья.