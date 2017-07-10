Происшествия

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Полыхающее авто попало на видео

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#видео #загорание
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Полыхающее авто попало на видео

«Четверка» загорелась на трассе.

Видеозапись с полыхающим под Липецком авто появилась на ресурсе Youtube. Загорание ВАЗ-2104 произошло еще 6 июля. Автор записи указывает, что в момент пожара в автомобиле и рядом с ним никого не было.

Как ранее сообщал МЧС по Липецкой области, в 12:19 6 июля поступило сообщение о загорании автомобиля на 302 км трассы Орел-Тамбов. К месту пожара выехали: 1 отделение 7 ПСЧ, ДПД (2 чел).



Огнем уничтожены сгораемые узлы и агрегаты автомобиля «ВАЗ-2104». Погибших и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.
1088
#видео #загорание
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