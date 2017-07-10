Общество
30 минут назад
Липецку предлагают обзавестись своей «Зенит-ареной»
Есть идея касательно «Металлурга».
Пользователь сервиса гражданских инициатив «Портал неравнодушных» Дмитрий Дьяков вынес на суд липчан предложение о создании в региональном центре аналога «Санкт-Петербурга-арены» (ранее «Зенит-арена»).
- В нашем городе Липецке есть центральный стадион «Металлург», который сейчас находится на реконструкции. Я предлагаю построить или реконструировать «Металлург» как арену. Чтобы наш стадион был ни хуже «Спартак-арены» или «Санкт-Петербург-арены», - считает автор инициативы.
Предложение о создании своей арены в Липецке будет находиться на стадии народного голосования вплоть до 8 августа. На данный момент инициатива набрала почти два десятка положительных откликов. Если их количество превысит 500, то идея отправится на рассмотрение в администрацию Липецка.
- В нашем городе Липецке есть центральный стадион «Металлург», который сейчас находится на реконструкции. Я предлагаю построить или реконструировать «Металлург» как арену. Чтобы наш стадион был ни хуже «Спартак-арены» или «Санкт-Петербург-арены», - считает автор инициативы.
Предложение о создании своей арены в Липецке будет находиться на стадии народного голосования вплоть до 8 августа. На данный момент инициатива набрала почти два десятка положительных откликов. Если их количество превысит 500, то идея отправится на рассмотрение в администрацию Липецка.
Липчанин
Сергей
Липчанин.
Виктор 2-28-14