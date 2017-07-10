Общество

30 минут назад

Липецку предлагают обзавестись своей «Зенит-ареной»

4 230
#идея #стадион #арена
Липецку предлагают обзавестись своей «Зенит-ареной»

Есть идея касательно «Металлурга».

Пользователь сервиса гражданских инициатив «Портал неравнодушных» Дмитрий Дьяков вынес на суд липчан предложение о создании в региональном центре аналога «Санкт-Петербурга-арены» (ранее «Зенит-арена»).

- В нашем городе Липецке есть центральный стадион «Металлург», который сейчас находится на реконструкции. Я предлагаю построить или реконструировать «Металлург» как арену. Чтобы наш стадион был ни хуже «Спартак-арены» или «Санкт-Петербург-арены», - считает автор инициативы.

Предложение о создании своей арены в Липецке будет находиться на стадии народного голосования вплоть до 8 августа. На данный момент инициатива набрала почти два десятка положительных откликов. Если их количество превысит 500, то идея отправится на рассмотрение в администрацию Липецка.
4 230
#идея #стадион #арена

Комментарии (4)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Липчанин

1 минуту назад
Сначала надо продать что то ненужное. Например здание областной администрации.
ответить

Сергей

10 минут назад
Какая арена.отремонтируйте дороги, детские площадки во дворах
ответить

Липчанин.

13 минут назад
Мы уже построили кутящие камни! И набили морду губернатору. А на арене каторую будут строить вечно ! Наши чиновники подлатаются на несколько поколений. " Где во власти воры там ничего не построят!"
ответить

Виктор 2-28-14

23 минуты назад
Желают столько ж своровать? Не тот масштаб едрёна мать.
ответить

Еще в рубрике

В Усманском бору поймали редкого усача
#экология #заповедник
В Усманском бору поймали редкого усача

3 минуты назад

Общество
Через Липецк пройдет экспедиция внедорожников
#экспедиция #внедорожники
1
Через Липецк пройдет экспедиция внедорожников

13 минут назад

Общество
В Липецкой области пройдет международная акция «Зеленая волна»
#экология
В Липецкой области пройдет международная акция «Зеленая волна»

29 минут назад

Общество
Липецку предлагают обзавестись своей «Зенит-ареной»
#идея #стадион #арена
4
Липецку предлагают обзавестись своей «Зенит-ареной»

30 минут назад

Общество
В Задонском районе в столкновении с грузовиком пострадали три человека
#ДТП авария
В Задонском районе в столкновении с грузовиком пострадали три человека

31 минуту назад

Общество
В заповеднике не соблюдали правила пожарной безопасности
#экология
В заповеднике не соблюдали правила пожарной безопасности

34 минуты назад

Общество