Безработный украл золото из квартиры липчанки

8 июня, в отдел полиции №3 поступило заявление том, что в неизвестное лицо путем свободного доступа из квартиры по ул. Механизаторов Липецка у 40-летней липчанки похитило золотые украшения на сумму 30 000 рублей.



По подозрению в совершении преступления установлен и доставлен неработающий 25-летний житель г. Липецка. Возбуждено уголовное дело. Расследование проводит ОП№3 УМВД России по г. Липецку.