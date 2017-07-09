Происшествия

сегодня, 08:41

Безработный украл золото из квартиры липчанки

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#кража
Безработный украл золото из квартиры липчанки
8 июня, в отдел полиции №3 поступило  заявление  том, что в неизвестное лицо путем свободного доступа из квартиры по  ул. Механизаторов Липецка у 40-летней липчанки  похитило золотые украшения на сумму 30 000 рублей.

По подозрению в совершении преступления установлен и доставлен неработающий  25-летний житель г. Липецка. Возбуждено уголовное дело. Расследование проводит ОП№3 УМВД России по г. Липецку.
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#кража

Комментарии (1)

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ха много много раз

24 минуты назад
У меня коврики воруют и воруют, а ОП N3 от зависти жёлчью захлёбывается.
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