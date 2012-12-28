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Происшествия
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12 минут назад
Мошенники осваивают новую сферу — грузоперевозки
Ранее похожим способом обманывали через сервис поиска попутчиков.
27 декабря в полицию обратился 71-летний мужчина, который с 10 по 27 декабря пытался заработать на бирже. Пенсионер успел вложить в инвестиции 162 000 рублей — деньги он перевёл через мобильное приложение. Но вся сумма ушла мошенникам.
71-летней женщине с 25 по 26 декабря звонили лжесотрудники Госуслуг, Центробанка и ФСБ и убедили перевести на «безопасный счёт» через банкомат 80 000 рублей.
60-летняя ельчанка c 23 по 24 декабря разговаривала с мошенниками, которые звонили ей от лица сотрудников оператора сотовой связи, Госуслуг и Центробанка. Под предлогом обеспечения сохранности средств женщина перевела злоумышленникам 200 000 рублей, из которых половина — это её личные сбережения и половина — взятые в кредит деньги.
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