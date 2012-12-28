Мошенники осваивают новую сферу — грузоперевозки

Ранее похожим способом обманывали через сервис поиска попутчиков.

37-летнюю липчанку обманули при заказе услуг по грузоперевозкам. Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, 16 декабря через сайт по грузоперевозкам, на котором ищут грузы и транспорт, женщина заказала услугу и исполнитель прислал ей ссылку для оплаты. Как только заказчица по ней перешла — она сразу лишилась 31 000 рублей. В полиции добавляют, что похожая схема обмана ранее уже применялась на сервисе поиска попутчиков.27 декабря в полицию обратился 71-летний мужчина, который с 10 по 27 декабря пытался заработать на бирже. Пенсионер успел вложить в инвестиции 162 000 рублей — деньги он перевёл через мобильное приложение. Но вся сумма ушла мошенникам.71-летней женщине с 25 по 26 декабря звонили лжесотрудники Госуслуг, Центробанка и ФСБ и убедили перевести на «безопасный счёт» через банкомат 80 000 рублей.60-летняя ельчанка c 23 по 24 декабря разговаривала с мошенниками, которые звонили ей от лица сотрудников оператора сотовой связи, Госуслуг и Центробанка. Под предлогом обеспечения сохранности средств женщина перевела злоумышленникам 200 000 рублей, из которых половина — это её личные сбережения и половина — взятые в кредит деньги.